Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tai nghe kẹp Honor với thiết kế dạng kẹp rãnh kép độc đáo

Số hóa - Xe

Tai nghe kẹp Honor với thiết kế dạng kẹp rãnh kép độc đáo

Thị trường tai nghe không dây dạng kẹp vừa đón nhận một tân binh vô cùng nặng ký từ nhà Honor mang tên Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro.

Tuệ Minh
Đây là dòng sản phẩm sở hữu thiết kế độc đáo cùng hàng loạt công nghệ âm thanh và trí tuệ nhân tạo tiên tiến, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng đột phá cho người dùng. Thiết bị hiện đã chính thức lên kệ với mức giá khởi điểm khoảng 2,3 triệu đồng.
Đây là dòng sản phẩm sở hữu thiết kế độc đáo cùng hàng loạt công nghệ âm thanh và trí tuệ nhân tạo tiên tiến, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng đột phá cho người dùng. Thiết bị hiện đã chính thức lên kệ với mức giá khởi điểm khoảng 2,3 triệu đồng.
Tính năng tự động nhận diện tai trái và tai phải trên Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro được xem là một bước tiến lớn trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, xóa bỏ hoàn toàn sự bất tiện của các dòng tai nghe truyền thống.
Tính năng tự động nhận diện tai trái và tai phải trên Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro được xem là một bước tiến lớn trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, xóa bỏ hoàn toàn sự bất tiện của các dòng tai nghe truyền thống.
Thay vì phải mất vài giây quan sát, tìm kiếm ký hiệu L/R được in nhỏ nhặt trên thân máy trước khi đeo, người dùng giờ đây chỉ cần cầm tai nghe lên và kẹp trực tiếp vào vành tai một cách nhanh chóng. Hệ thống cảm biến thông minh tích hợp bên trong sẽ ngay lập tức xác định vị trí chính xác của từng bên tai để tự động đảo kênh âm thanh tương ứng, đảm bảo không gian âm thanh stereo luôn được tái tạo chuẩn xác nhất.
Thay vì phải mất vài giây quan sát, tìm kiếm ký hiệu L/R được in nhỏ nhặt trên thân máy trước khi đeo, người dùng giờ đây chỉ cần cầm tai nghe lên và kẹp trực tiếp vào vành tai một cách nhanh chóng. Hệ thống cảm biến thông minh tích hợp bên trong sẽ ngay lập tức xác định vị trí chính xác của từng bên tai để tự động đảo kênh âm thanh tương ứng, đảm bảo không gian âm thanh stereo luôn được tái tạo chuẩn xác nhất.
Về mặt ngoại hình, Honor Earbuds Pro mang ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ các thương hiệu thời trang cao cấp, nổi bật với cấu trúc rãnh kép cho khả năng tự bám dính cực kỳ chắc chắn vào vành tai, giúp người dùng an tâm vận động mạnh mà không sợ rơi rớt.
Về mặt ngoại hình, Honor Earbuds Pro mang ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ các thương hiệu thời trang cao cấp, nổi bật với cấu trúc rãnh kép cho khả năng tự bám dính cực kỳ chắc chắn vào vành tai, giúp người dùng an tâm vận động mạnh mà không sợ rơi rớt.
Phần hộp sạc được tạo hình bo tròn mềm mại như một viên sỏi tinh tế, tích hợp nút bấm vật lý cùng cổng sạc Type-C ở cạnh dưới, kết hợp với phần bản lề bằng kim loại sáng bóng khắc logo Honor sang trọng.
Phần hộp sạc được tạo hình bo tròn mềm mại như một viên sỏi tinh tế, tích hợp nút bấm vật lý cùng cổng sạc Type-C ở cạnh dưới, kết hợp với phần bản lề bằng kim loại sáng bóng khắc logo Honor sang trọng.
Không dừng lại ở vẻ ngoài thời thượng, chất lượng âm thanh của sản phẩm cũng được đầu tư bài bản nhờ củ loa sở hữu màng loa mạ titan mạch từ kép kích thước 10,8mm. Cấu tạo này giúp tái tạo âm thanh sắc nét, đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless Gold Label danh giá và hỗ trợ codec cao cấp LHDC 5.0, mang lại trải nghiệm âm thanh chuẩn lossless với độ trung thực cao.
Không dừng lại ở vẻ ngoài thời thượng, chất lượng âm thanh của sản phẩm cũng được đầu tư bài bản nhờ củ loa sở hữu màng loa mạ titan mạch từ kép kích thước 10,8mm. Cấu tạo này giúp tái tạo âm thanh sắc nét, đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless Gold Label danh giá và hỗ trợ codec cao cấp LHDC 5.0, mang lại trải nghiệm âm thanh chuẩn lossless với độ trung thực cao.
Bên cạnh đó, thiết bị còn đóng vai trò như một trợ lý thông minh khi tích hợp sâu các tính năng AI hiện đại bao gồm dịch thuật trực tiếp bằng trí tuệ nhân tạo, thực hiện cuộc gọi qua trợ lý ảo YOYO và nhận các nhắc nhở gợi ý thông minh từ hệ thống.
Bên cạnh đó, thiết bị còn đóng vai trò như một trợ lý thông minh khi tích hợp sâu các tính năng AI hiện đại bao gồm dịch thuật trực tiếp bằng trí tuệ nhân tạo, thực hiện cuộc gọi qua trợ lý ảo YOYO và nhận các nhắc nhở gợi ý thông minh từ hệ thống.
Bên cạnh những đột phá về mặt công nghệ và thiết kế, Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro còn được trang bị khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP55, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng trong mọi điều kiện môi trường.
Bên cạnh những đột phá về mặt công nghệ và thiết kế, Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro còn được trang bị khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP55, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng trong mọi điều kiện môi trường.
​Chỉ số này đồng nghĩa với việc thiết bị có thể ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của các hạt bụi mịn, đồng thời chịu được các tia nước có áp suất thấp từ mọi hướng. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái đeo tai nghe khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao, chạy bộ dưới những cơn mưa rào bất chợt mà không cần lo lắng mồ hôi hay nước mưa làm ảnh hưởng đến độ bền và linh kiện điện tử bên trong.
​Chỉ số này đồng nghĩa với việc thiết bị có thể ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của các hạt bụi mịn, đồng thời chịu được các tia nước có áp suất thấp từ mọi hướng. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái đeo tai nghe khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao, chạy bộ dưới những cơn mưa rào bất chợt mà không cần lo lắng mồ hôi hay nước mưa làm ảnh hưởng đến độ bền và linh kiện điện tử bên trong.
Khả năng kết nối của Honor Earbuds Pro vô cùng linh hoạt khi cho phép chuyển đổi liền mạch giữa nhiều thiết bị trong hệ sinh thái như điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính cá nhân.
Khả năng kết nối của Honor Earbuds Pro vô cùng linh hoạt khi cho phép chuyển đổi liền mạch giữa nhiều thiết bị trong hệ sinh thái như điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính cá nhân.
Để tối ưu hóa trải nghiệm an toàn, Honor còn trang bị hệ thống còi báo hiệu tầm gần kết hợp với tính năng theo dõi vị trí ngoại tuyến, giúp người dùng dễ dàng tìm lại tai nghe trong trường hợp thất lạc. Hiện tại, sản phẩm mang đến cho người dùng hai sự lựa chọn màu sắc đầy cá tính và thời trang là Đen Prism Black và Vàng Rose Gold.
Để tối ưu hóa trải nghiệm an toàn, Honor còn trang bị hệ thống còi báo hiệu tầm gần kết hợp với tính năng theo dõi vị trí ngoại tuyến, giúp người dùng dễ dàng tìm lại tai nghe trong trường hợp thất lạc. Hiện tại, sản phẩm mang đến cho người dùng hai sự lựa chọn màu sắc đầy cá tính và thời trang là Đen Prism Black và Vàng Rose Gold.
Unbox smartphone gập Honor Magic V6. ​
Tuệ Minh
#Honor #Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro #Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro ra mắt #giá Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro #mua Honor Earbuds Clip-on Earphones Pro

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT