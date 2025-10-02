Hà Nội

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể hai mẹ con trong biệt thự sang trọng

Thi thể hai mẹ con được tìm thấy trong một biệt thự Airbnb sang trọng ở vùng ngoại ô Brisbane, Australia.

An An (Theo DM)

Theo Daily Mail, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ và một bé gái trong biệt thự Airbnb khi tiến hành kiểm tra an ninh tại địa chỉ Tinarra Cresent ở Kenmore Hills vào khoảng 12h45 chiều 29/9.

Hai nạn nhân được xác định là mẹ con, người phụ nữ 54 tuổi ở Norman Park và cô con gái 8 tuổi.

thi1.png
Thi thể hai mẹ con được phát hiện trong biệt thự Airbnb sang trọng ở vùng ngoại ô Brisbane, Australia. Ảnh: Nine.

Cảnh sát và nhân viên pháp y đã có mặt tại hiện trường để thu thập bằng chứng, điều tra vụ việc.

Người dân địa phương bàng hoàng sau khi nghe tin về vụ việc. "Khu phố này vốn rất yên bình, có rất nhiều người đã về hưu", một cư dân chia sẻ.

Một người dân địa phương khác nói với tờ Brisbane Times: "Thật không thể tin được...Nơi đây vốn rất an ninh".

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án, nghi đây là vụ giết người rồi tự tử.

thi2.png
Biệt thự Airbnb này cho thuê với giá 1.000 đô la một đêm. Ảnh: Airbnb.

Được biết, biệt thự Airbnb này được cho thuê kể từ ít nhất năm 2023 sau khi được bán với giá 2,5 triệu đô la một năm trước đó. Ngôi nhà 3 phòng ngủ có giá thuê đắt đỏ, nằm phía sau Công viên quốc gia Mt Coot-tha ở phía tây Brisbane.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm

Nguồn video: VTV
