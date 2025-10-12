Kinh hãi phát hiện thi thể trong bể chứa nước ở trường y

Một thi thể đang phân hủy được phát hiện trong bể chứa nước ở tầng 5 của trường y ở Deoria, Ấn Độ.

Theo India Today ngày 8/10, sự việc gây chấn động khắp Trường Y Mahamrishi Devaraha Baba ở Deoria, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Nhận được phản ánh nước có mùi hôi khó chịu, các nhân viên vệ sinh môi trường đã kiểm tra bể chứa nước ở tầng 5 của tòa nhà và bàng hoàng phát hiện thi thể bên trong.

Thi thể, đang trong tình trạng phân hủy nặng và không thể nhận dạng, đã được đưa đi vào đêm khuya để khám nghiệm tử thi.

Ảnh minh họa: AI.

Trong buổi kiểm tra vào sáng 7/10, Phó Thị trưởng Divya Mittal lưu ý rằng bồn chứa nước ở tầng 5, vốn phải được khóa, lại bị mở khi đó.

Chính quyền địa phương đã niêm phong bể chứa này và bố trí nguồn cung cấp nước thay thế bằng xe bồn. Trong khi đó, một ủy ban điều tra gồm 5 thành viên đã được thành lập và được chỉ đạo nộp báo cáo về vụ việc trong vòng hai ngày.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân khiến thi thể ở trong bể nước và liệu có sự bất cẩn nào trong vụ việc gây sốc này hay không.

Sau vụ việc, Tiến sĩ Rajesh Kumar Barnwal đã tạm thời bị cách chức Hiệu trưởng Trường Y Mahamrishi Devaraha, và Tiến sĩ Rajni, Trưởng khoa Giải phẫu tại Trường Y Etah, đã được bổ nhiệm làm Quyền Hiệu trưởng Trường Y Mahamrishi Devaraha cho đến khi có quyết định mới.

