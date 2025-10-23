Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong căn hộ

Thi thể một phụ nữ 65 tuổi được tìm thấy trong căn hộ của bà ở Jamia Nagar, Ấn Độ.

Theo NDTV, cảnh sát Ấn Độ ngày 22/9 cho biết họ nhận được cuộc gọi trình báo vào lúc 23h10 tối 21/9. Người gọi nói rằng không liên lạc được với chị gái và anh rể của mình.

Cảnh sát sau đó đến hiện trường và phá cửa. Vào bên trong, họ phát hiện thi thể đang phân hủy của Aftab Jehan, 65 tuổi, trên giường. Chồng bà, Siraz Khan, 70 tuổi, nằm bên cạnh trong tình trạng nguy kịch. Cụ ông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Chấn thương AIIMS, Phó Cảnh sát trưởng Hemant Tiwari cho biết.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: NDTV.

Được biết, con trai của cặp vợ chồng, Imran, 50 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ và có tiền sử bệnh tâm thần. Người này có mặt trong nhà khi cảnh sát tới.

"Trong quá trình bị thẩm vấn, người con trai không thể nói rõ ràng và liên tục nói rằng bố mẹ đang ngủ. Anh ta tự nhốt mình trong căn hộ suốt 3, 4 ngày mà không ăn uống gì và không kêu cứu", cảnh sát thông tin.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân dường như tử vong do bệnh lý. Thi thể bị phân hủy nặng, không có thương tích bên ngoài. Nguyên nhân chính xác khiến bà tử vong được xác định sau khi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát cho biết thêm, Imran đã được đưa tới Bệnh viện IHBAS, sau đó chuyển tới Bệnh viện GTB do không có người thân nào đi cùng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

