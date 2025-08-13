Đề nghị truy tố đối tượng dùng kiếm Nhật chém người

Sau khi gây án, Huỳnh Thanh Phong (Lâm Đồng) đã đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời giao nộp cây kiếm Nhật.

Ngày 13/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố Huỳnh Thanh Phong (21 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 3/5, sau khi uống rượu bia tại đám cưới của chị ruột rồi quay về nhà, Phong nhớ lại chuyện cha mình có mâu thuẫn với ông S. (36 tuổi, anh họ của Phong) nên đã lấy cây kiếm Nhật mua trên mạng trước đó đến nhà ông S.

Tang vật vụ án.

Tại đây, Phong dùng kiếm chém một nhát vào vai trái ông S. Trong lúc giằng co, ông S. dùng tay chụp lưỡi kiếm dẫn đến bị thương hai ngón tay phải và cẳng tay.

Ngay sau đó, ông S. được đưa đi cấp cứu, còn Phong đến Công an xã đầu thú, giao nộp cây kiếm Nhật.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cũ xác định cây kiếm thuộc danh mục vũ khí thô sơ, nhưng khi sử dụng nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật, loại vũ khí này được quy định là vũ khí quân dụng theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024.

Còn kết luận giám định y khoa xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông S. là 8%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

