Gần 70 người chết trong cuộc vượt biên vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha

Số nạn nhân tử vong trong làn sóng vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đã tăng lên 67 người.

AP dẫn thông tin từ Chính phủ Tây Ban Nha ngày 1/8 cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong làn sóng vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ tự trị Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã tăng lên 67 người. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do tình trạng giẫm đạp hoặc đuối nước khi họ tìm cách vượt biên.

Tây Ban Nha thông báo sẽ lắp đặt một hàng rào ngăn chặn dọc theo hàng rào chắn sóng hướng ra biển sau khi hàng chục nghìn người di cư vượt qua biên giới của vùng lãnh thổ nhỏ bé này trong tuần qua.

Người di cư vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ngày 30/7/2026. Ảnh: AP/Antonio Sempere.

Lãnh đạo vùng Ceuta cho biết, số người di cư lên tới 60.000 người, tương đương 70% dân số của vùng lãnh thổ này.

"Tình hình mà Ceuta đang trải qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được", Chủ tịch Ceuta, Juan Jesús Vivas, nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết hầu hết trong số họ đã sớm quay trở về Maroc.

Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng vũ trang và cảnh sát bổ sung để lập lại trật tự ở Ceuta, nằm trên eo biển Gibraltar ở cửa Địa Trung Hải.

Trong khi đó, những người di cư từ Maroc cũng cố gắng vượt biên vào Melilla, một lãnh thổ tự trị khác của Tây Ban Nha ở Châu Phi, nơi họ đã đụng độ với cảnh sát.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đến thăm Ceuta hôm 31/7 và lên án vụ xâm phạm biên giới mà ông mô tả là "sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha". Thủ tướng Sánchez cho rằng những kẻ buôn người đứng sau cuộc khủng hoảng này khi chúng "lừa dối rất nhiều người trẻ và cuối cùng dẫn nhiều người trong số họ đến cái chết, dù là trên biển hay trong thành phố".

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