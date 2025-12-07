Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Robot AI đầu tiên của Nga ngã sấp mặt trên sân khấu

Số hóa

Robot AI đầu tiên của Nga ngã sấp mặt trên sân khấu

Sự kiện ra mắt robot hình người tích hợp AI tại Moscow trở thành trò cười khi sản phẩm ngã nhào.

Thiên Trang (TH)
Nga vừa giới thiệu robot hình người tích hợp AI đầu tiên tại Trung tâm Yarovit Hall, Moscow.
Nga vừa giới thiệu robot hình người tích hợp AI đầu tiên tại Trung tâm Yarovit Hall, Moscow.
Robot Aldol được quảng bá với 77% linh kiện nội địa, kỳ vọng khẳng định vị thế công nghệ.
Robot Aldol được quảng bá với 77% linh kiện nội địa, kỳ vọng khẳng định vị thế công nghệ.
Tuy nhiên, ngay khi vẫy tay chào khán giả, robot đã mất thăng bằng và ngã sấp mặt.
Tuy nhiên, ngay khi vẫy tay chào khán giả, robot đã mất thăng bằng và ngã sấp mặt.
Nhân viên kỹ thuật không thể dựng dậy, buộc phải trùm vải đen và khiêng ra khỏi sân khấu.
Nhân viên kỹ thuật không thể dựng dậy, buộc phải trùm vải đen và khiêng ra khỏi sân khấu.
Giám đốc Aidol thừa nhận đây là “bài học kinh nghiệm” nhưng uy tín ngành robot Nga bị ảnh hưởng.
Giám đốc Aidol thừa nhận đây là “bài học kinh nghiệm” nhưng uy tín ngành robot Nga bị ảnh hưởng.
Video cú ngã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài châm biếm quốc tế.
Video cú ngã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài châm biếm quốc tế.
Sự cố gợi nhớ vụ bê bối năm 2018 với “robot giả” Boris tại Yaroslavl.
Sự cố gợi nhớ vụ bê bối năm 2018 với “robot giả” Boris tại Yaroslavl.
Từ robot giả đến robot thật nhưng vụng về, tham vọng công nghệ của Nga vẫn đầy chông gai.
Từ robot giả đến robot thật nhưng vụng về, tham vọng công nghệ của Nga vẫn đầy chông gai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Robot #AI #Nga #Yarovit Hall #Công nghệ #Robot giả

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT