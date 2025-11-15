Hà Nội

Robot Iron của Trung Quốc gây sốc với dáng vẻ nữ tính

Số hóa

Robot Iron của Trung Quốc gây sốc với dáng vẻ nữ tính

XPeng ra mắt robot hình người Iron với dáng đi uyển chuyển và thiết kế nữ tính, khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi.

Thiên Trang (TH)
XPeng giới thiệu robot hình người Iron tại sự kiện AI Day ở Quảng Châu.
Iron gây chú ý với dáng đi giống người thật và ngoại hình nữ tính rõ rệt. (Ảnh: 6park)
Nhiều khán giả nghi ngờ có người đóng giả, buộc CEO phải chứng minh trực tiếp.
CEO XPeng, ông He Xiaopeng, đã mở khóa trang phục và cắt lớp bọc để lộ cấu trúc cơ khí bên trong.
Lý do chọn thiết kế hình người là để robot dễ thích nghi với thế giới thực.
Thiết kế nữ tính được cho là tạo cảm giác thân thiện và thu hút người tiêu dùng.
Iron sở hữu công nghệ tiên tiến như cột sống mô phỏng, cơ bắp sinh học và pin thể rắn.
XPeng dự kiến sản xuất hàng loạt robot Iron vào năm 2026, mở ra kỷ nguyên robot giống người.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
