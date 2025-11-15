Robot Iron của Trung Quốc gây sốc với dáng vẻ nữ tính

XPeng ra mắt robot hình người Iron với dáng đi uyển chuyển và thiết kế nữ tính, khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi.
Ferrari 849 Testarossa - siêu xe kế thừa di sản với sức mạnh, thiết kế vượt trội vừa ra mắt tại Bangkok, Thái Lan ngày 14/11 và dự kiến sắp bán ở Việt Nam.
Dù hữu ích trong nhiều lĩnh vực, ChatGPT vẫn có những giới hạn nghiêm trọng mà người dùng cần tránh để không gặp rủi ro.
Trần Linh Hương, hot girl Tuyên Quang nổi tiếng, vừa 'đốt mắt' cộng đồng mạng bằng bộ ảnh khoe vóc dáng nuột nà giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Tà Xùa.
Yamaha mới đây đã giới thiệu hàng loạt xe mới tại thị trường Ấn Độ, trong đó có mẫu xe máy điện Aerox E có thể đổi pin thuận tiện.
Biệt thự của Hương Liên thiết kế theo tông màu kem - vàng chủ đạo, mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng, nội thất chạm khắc cầu kỳ.
Ca sĩ Hương Tràm khoe tạo hình trong MV mới. Đăng Khôi và vợ Thủy Anh mừng kỷ niệm 20 yêu và 12 năm cưới.
Cá kèo ít xương, giàu protein và omega-3, không chỉ ngon mà còn giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ xương khớp và tăng cường sức khỏe.
Chiếc nón lá như một thứ phụ kiện hoàn hảo, giúp hot girl xứ Hàn hòa mình vào không gian văn hóa Việt một cách tự nhiên và duyên dáng.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán có sự nghiệp "lên hương", được Thần Tài gọi tên, giàu có hơn người.
Giữa vùng Andalusia nắng gió, cụm mộ đá Antequera đứng sừng sững như chứng nhân của nền văn minh tiền sử châu Âu.
Các nhà nghiên cứu khẳng định trùm phát xít Adolf Hitler mắc chứng rối loạn di truyền có tên Kallmann, dẫn đến tình trạng khó có con.
Giữa kỷ Phấn trắng, một sinh vật mang hai chiếc sừng quỷ dữ trên đầu đã tung hoành khắp vùng Utah (Hoa Kỳ) – đó chính là khủng long Diabloceratops.
Mẫu xe SUV điện BYD Atto 3 2026 sẽ được trang bị cụm pin lithium-sắt-photphat (LFP) có mật độ năng lượng cao hơn nhiều và dung lượng 74,88 kWh.
Ứng dụng học ngoại ngữ bằng AI Speak từ Hàn Quốc chuẩn bị Mỹ tiến, cạnh tranh trực tiếp với Duolingo.
Cảnh sắc thiên nhiên tại nhiều địa điểm khắp thế giới làm say đắm lòng người.
Từng được biết đến bởi loạt hồi môn cực khủng trong đám cưới, Minh Thư - ái nữ tiệm vàng lớn nhất nhì miền Tây vừa vượt cạn thành công.
Người mẫu Lê Thúy từng cho biết, cô cùng gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà gắn kết như người trong gia đình.
Sự thất thủ của Pokrovsk đã để lộ ra những điểm yếu khó có thể khắc phục của Kiev, khiến Quân đội Ukraine bước vào giai đoạn “mất máu ở tiền tuyến".
"Nữ hoàng nội y" tiếp tục khẳng định phong cách táo bạo trứ danh khi lăng xê mốt "no-bra", khoe trọn vòng eo con kiến và vòng một lấp ló.
Trong 5 tháng, giá DRAM đã tăng hơn gấp đôi, vượt tốc độ tăng của vàng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.