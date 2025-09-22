Hà Nội

Số hóa

Ray-Ban 'đơ cứng' buổi ra mắt khiến Zuckerberg muối mặt, đổ lỗi cho Wifi

CEO của Meta, Mark Zuckerberg đã có trải nghiệm không mấy vui vẻ trong một buổi giới thiệu kính Meta Ray-Ban Display mới của tập đoàn này.

Tuệ Minh

Vấn đề của các buổi demo trực tiếp là, chúng là trực tiếp. Và việc trực tiếp có thể nảy sinh đủ thứ vấn đề bất ngờ. CEO của Meta, Mark Zuckerberg, đã học được bài học đó không mấy vui vẻ vào thứ Tư khi cố gắng giới thiệu kính Meta Ray-Ban Display mới của công ty.

Kính Meta-Rayban liên tục gặp sự cố đứng hình trong buổi ra mắt.

Chiếc kính đã thất bại thảm hại trong các buổi demo trực tiếp tại Meta Connect, tốn cả buổi Zuckerberg phải loay hoay tìm cách lấp đầy khoảng lặng ngượng ngùng khi cuộc gọi điện thoại dự kiến ​​đã không thành hiện thực. Thật khó để diễn tả hết sự ngượng ngùng của buổi demo Zuckerberg.

Và, thật không may cho Meta, đó không phải là màn trình diễn trực tiếp thảm họa duy nhất vào tối thứ Tư. Công ty đã cố gắng thể hiện khả năng AI trực tiếp của mình bằng cách thực hiện một màn trình diễn nấu ăn trực tiếp.

Chiếc kính Ray-Ban Display bị kẹt cứng không thể sửa chữa khi đang cố gắng làm nước sốt. Chiếc kính dường như không thể hiểu được chuyện gì đang thực sự diễn ra trước ống kính.

Có thể người tiêu dùng vẫn yêu thích những chiếc kính này và chúng hoạt động trơn tru trong thực tế. Nhưng việc Zuckerberg trình diễn thất bại hôm thứ Tư chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt cho một sản phẩm có giá 799,99 đô la.

Chẳng ai tin "lỗi wifi" gây ra những màn đứng hình trong buổi ra mắt. Ảnh: Mint

MarkZuckerberg đã phải nói đùa một cách gượng gạo rằng: "Sự mỉa mai của mọi việc là bạn dành nhiều năm để làm ra công nghệ, và rồi Wi-Fi vào một ngày nào đó lại cản đường bạn."

Lời giải thích này đã nhanh chóng trở thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội. Ai cũng hiểu rằng một sự kiện công nghệ tầm cỡ quốc tế như Meta Connect không thể nào thiếu đi một hệ thống mạng mạnh mẽ và ổn định.

Điều này khiến nhiều người tin rằng vấn đề không phải ở đường truyền, mà là ở chính công nghệ – chúng chưa thực sự sẵn sàng để hoạt động trơn tru trong một môi trường thực tế, thậm chí là môi trường được kiểm soát chặt chẽ như một buổi giới thiệu sản phẩm.

Mark Zuckerberg 'sượng trân' khi kính Ray-Ban không làm gì sau khẩu lệnh.
sea.mashable.com
Link bài gốc Copy link
https://sea.mashable.com/tech/39712/watch-the-meta-ray-ban-display-glasses-fail-in-mark-zuckerbergs-painful-live-demo
