Rau vừa phun thuốc đã thu hoạch, HĐND Hà Nội truy trách nhiệm

Rau vừa phun thuốc bảo vệ thực vật đã được thu hoạch, đưa ra thị trường tiêu thụ tiếp tục trở thành nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội về công tác an toàn thực phẩm, các đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi sau khi hình ảnh thực tế về việc rau vừa phun thuốc bảo vệ thực vật đã được thu hoạch và đưa đi tiêu thụ chỉ sau một ngày được trình chiếu tại hội trường.

Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Nguyễn Thị Thanh Hằng. Ảnh: Dân Việt.

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi - Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng thừa nhận địa phương có "một phần trách nhiệm" khi tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm.

Theo bà Hằng, đây là nội dung đã từng được HĐND thành phố chất vấn từ đầu năm 2025. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm và triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát địa bàn.

Hiện trên địa bàn phường chỉ còn một phần nhỏ diện tích đất nông nghiệp, chủ yếu tập trung tại tổ dân phố số 1 với khoảng 30 hộ sản xuất quy mô nhỏ, mang tính tự cung, tự cấp, không có vùng sản xuất rau tập trung diện tích lớn.

Từ đầu năm 2025 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, phường đã ban hành 10 thông báo, tổ chức 12 đợt tuyên truyền và 9 đợt hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền trực tiếp đến các hộ sản xuất, công khai danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

Tuy nhiên, trước phản ánh về việc rau vừa phun thuốc đã được đưa đi tiêu thụ, bà Hằng cho biết địa phương nghiêm túc tiếp thu và xác định đây là điểm nghẽn cần khắc phục.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung kiểm soát, tăng cường công tác quản lý và thậm chí tiến hành xử phạt, cố gắng nhằm hạn chế việc tái vi phạm hành vi này", bà Hằng cam kết.

Tranh luận tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Thường (Tổ đại biểu số 12) cho rằng thực tế và phóng sự được trình chiếu cho thấy tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, không bảo đảm thời gian cách ly vẫn diễn ra ở nhiều nơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đồng thời yêu cầu UBND phường Phúc Lợi giải trình vì sao vi phạm đã được HĐND thành phố chất vấn từ năm 2025 nhưng đến nay vẫn tái diễn.

Giải trình tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã tổ chức gần 300 hội nghị tuyên truyền, vận động và kiểm tra, tuy nhiên việc nâng cao ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn là thách thức.

Theo ông Nam, giải pháp căn cơ là xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện Hà Nội đã cấp mã số vùng trồng đối với các vùng sản xuất an toàn quy mô lớn.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ mở rộng cơ sở dữ liệu đến cả các vùng sản xuất nhỏ lẻ, gắn với mã QR để người sản xuất cập nhật quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung trong năm 2027.