Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rapper Đạt G - Bảo Ngọc tình tứ hết nấc

Giải trí

Rapper Đạt G - Bảo Ngọc tình tứ hết nấc

Rapper Đạt G bồng bế Bảo Ngọc khi tham dự một đám cưới. Cặp đôi kết hôn hồi tháng 7/2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, rapper Đạt G - Bảo Ngọc sánh đôi tại một đám cưới ở Nha Trang. Trên trang cá nhân, nam rapper đăng tải ảnh tình tứ bên vợ. Ảnh: FB Đạt G.
Mới đây, rapper Đạt G - Bảo Ngọc sánh đôi tại một đám cưới ở Nha Trang. Trên trang cá nhân, nam rapper đăng tải ảnh tình tứ bên vợ. Ảnh: FB Đạt G.
Đăng tải khoảnh khắc được Đạt G bồng bế, Bảo Ngọc viết: "Chồng này là chồng gì? Chồng này là chồng yêu". Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đăng tải khoảnh khắc được Đạt G bồng bế, Bảo Ngọc viết: "Chồng này là chồng gì? Chồng này là chồng yêu". Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Chuyện tình cảm giữa rapper Đạt G và Bảo Ngọc trải qua nhiều thăng trầm. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 5/2021, sau đó chia tay một thời gian trước khi tái hợp vào cuối năm 2023. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Chuyện tình cảm giữa rapper Đạt G và Bảo Ngọc trải qua nhiều thăng trầm. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 5/2021, sau đó chia tay một thời gian trước khi tái hợp vào cuối năm 2023. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đạt G và Bảo Ngọc tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025. Theo Tiền Phong, trong lễ thành hôn, Bảo Ngọc chia sẻ: "Chúng ta có những lúc trải qua phiền phức, nhưng điều suốt 5 qua em không thể quên là anh chưa bao giờ bỏ rơi, chê bai, cả những lúc em đang xấu xí nhất anh luôn vực em dậy". Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đạt G và Bảo Ngọc tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025. Theo Tiền Phong, trong lễ thành hôn, Bảo Ngọc chia sẻ: "Chúng ta có những lúc trải qua phiền phức, nhưng điều suốt 5 qua em không thể quên là anh chưa bao giờ bỏ rơi, chê bai, cả những lúc em đang xấu xí nhất anh luôn vực em dậy". Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đạt G bày tỏ Bảo Ngọc đã chịu quá nhiều thử thách. "Hạnh phúc nhé em yêu của anh, sống cùng anh và con đến hết cuộc đời. Cảm ơn em”, rapper đọc lời thề nguyện. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đạt G bày tỏ Bảo Ngọc đã chịu quá nhiều thử thách. "Hạnh phúc nhé em yêu của anh, sống cùng anh và con đến hết cuộc đời. Cảm ơn em”, rapper đọc lời thề nguyện. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc và Đạt G dính như sam sau hôn lễ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc và Đạt G dính như sam sau hôn lễ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Cặp đôi đến chúc mừng ca sĩ Hằng BingBoong ra mắt sản phẩm âm nhạc cách đây ít ngày. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Cặp đôi đến chúc mừng ca sĩ Hằng BingBoong ra mắt sản phẩm âm nhạc cách đây ít ngày. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Đạt G luôn yêu thương hai con gái của Bảo Ngọc. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đạt G luôn yêu thương hai con gái của Bảo Ngọc. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Theo Du Lịch TP HCM, Đạt G viết 2 ca khúc Con gái ba và Thiên thần ơi dành cho các con, lo từng bữa ăn, đưa đón từng buổi học. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Theo Du Lịch TP HCM, Đạt G viết 2 ca khúc Con gái ba và Thiên thần ơi dành cho các con, lo từng bữa ăn, đưa đón từng buổi học. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Vợ rapper Đạt G ngày càng quyến rũ, trẻ trung. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Vợ rapper Đạt G ngày càng quyến rũ, trẻ trung. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Sau khi gắn bó với Đạt G, Bảo Ngọc chuộng phong cách quyến rũ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Sau khi gắn bó với Đạt G, Bảo Ngọc chuộng phong cách quyến rũ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Rapper Đạt G #Bảo Ngọc #vợ chồng Đạt G #vợ Đạt G #con gái Bảo Ngọc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Du khách nên theo dõi thông tin trước khi lên đường để chọn đúng thời điểm hoa nở đẹp. Do thời tiết vùng cao còn lạnh, cần chuẩn bị trang phục giữ ấm và tôn trọng không gian sinh hoạt của người dân địa phương khi tham quan, chụp ảnh. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô

'Săn' hoa anh đào nở sớm ở Lũng Cú

Lũng Cú vào mùa hoa anh đào khoác sắc hồng dịu giữa cao nguyên đá, trở thành điểm hẹn du lịch yên bình, hấp dẫn du khách tìm về nơi cực Bắc Tổ quốc.