Bảo Ngọc mặc táo bạo hơn sau khi kết hôn với Đạt G

Giải trí

Bảo Ngọc - vợ rapper Đạt G sở hữu vóc dáng nuột nà ở tuổi 29. Mới đây, cô gây chú ý khi tung bộ ảnh diện trang phục cắt khoét ở vòng một. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Bảo Ngọc có hai con gái với Hoài Lâm, sau đó ly hôn. Tháng 7/2025, cô tái hôn với Đạt G. Ảnh: Instagram Bảo Ngọc.
Từ khi gắn bó với Đạt G, Bảo Ngọc thăng hạng nhan sắc. Ảnh: Instagram Bảo Ngọc.
Kể từ khi về chung một nhà với Đạt G, Bảo Ngọc gây bất ngờ với phong cách ăn mặc ngày càng cá tính và táo bạo. Ảnh: Instagram Bảo Ngọc.
Mới đây, bà mẹ hai con thu hút sự chú ý khi diện trang phục có đường cắt xẻ táo bạo ở vòng một. Ảnh: Instagram Bảo Ngọc.
Vợ rapper Đạt G kết hợp áo cắt xẻ táo bạo với chân váy ngắn. Ảnh: Instagram Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc tự tin trình diễn catwalk cùng hai cô con gái vào tháng 8/2025. Ảnh: FB Đạt G.
"Hồi bé ước mơ làm người mẫu, lớn lên cao 1m58, cảm ơn Gà Cún cho mami được thực hiện ước mơ", Bảo Ngọc chia sẻ về việc xuất hiện với vai trò người mẫu. Ảnh: FB Đạt G.
Tháng 8/2025, khi một cư dân mạng để lại bình luận: "Năm nay đẻ thêm bé trai thì quá tuyệt vời", Bảo Ngọc phản hồi: "Dạ năm sau nữa nha". Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đạt G luôn yêu thương, khéo chăm sóc hai con gái riêng của Bảo Ngọc trong 5 năm hẹn hò trước khi cặp đôi về chung một nhà. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
