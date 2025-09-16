Bảo Ngọc mặc táo bạo hơn sau khi kết hôn với Đạt G

Bảo Ngọc - vợ rapper Đạt G sở hữu vóc dáng nuột nà ở tuổi 29. Mới đây, cô gây chú ý khi tung bộ ảnh diện trang phục cắt khoét ở vòng một.
Việcdùngmộtmật khẩu cho nhiều dịch vụ tưởng tiện lợi nhưng lại khiến tài khoản của bạn trở thành mục tiêu hàng đầu của tin tặc với thủ đoạn credential stuffing.
Với giá trị tài sản ròng khoảng 2 tỷ USD (theo Forbes), Binod Chaudhary tỷ phú duy nhất ở Nepal.
Facebook bất ngờ mang trở lại tính năng Poke, khiến cộng đồng chia rẽ giữa khen tiện lợi, tinh gọn và chê vô dụng, lỗi thời trong năm 2025.
MC Khánh Vy vừa khiến cộng đồng mạng "đổ rầm rầm" với loạt ảnh mới khoe phong cách bánh bèo ngọt ngào tại một quán café xinh xắn.
Toyota vừa chính thức ra mắt e-Palette bản thương mại, mẫu xe điện hoàn toàn mới này được định vị là giải pháp cho “các dịch vụ di chuyển đa dạng”.
Nằm ở miền nam Iraq, thành Uruk là một trong những trung tâm đô thị cổ xưa nhất thế giới, gắn liền với sự hình thành văn minh Lưỡng Hà.
Thú ăn kiến khổng lồ (Myrmecophaga tridactyla) là một loài động vật có vú đặc biệt ở Nam Mỹ, nổi tiếng với chiếc lưỡi dài và tập tính săn mồi độc đáo.
Gần Tết Trung thu, không ít thương hiệu tung ra những loại bánh cao cấp với giá lên tới vài triệu mỗi hộp.
Diện áo hai dây trễ nải, Louis Phạm khiến netizen trầm trồ với thân hình gợi cảm, đặc biệt là vòng 1 căng tràn sau quyết định "trùng tu" một thời gian.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 17/9, Nhân Mã hôm nay vận quý nhân vượng, dễ được công nhận và giúp đỡ. Ma Kết có người gây phiền toái, đổ lỗi.
Honda đã cho ra mắt mẫu xe điện mini N-One e: giá 482 triệu đồng tại Nhật, di chuyển 295km/sạc và là đối thủ Nissan Sakura, nhưng chưa có kế hoạch bán quốc tế.
Biệt thự của gia đình ca sĩ Khánh Phương có diện tích hơn 400m2, tọa lạc tại vị trí đắt đỏ tại TP HCM, được định giá khoảng 200 tỷ đồng.
Hoa hậu Giáng My trẻ trung đến mức khó tin ở tuổi U55. Hoa hậu Thanh Thủy lần đầu thử mặc trang phục Abaya khi đến công tác ở Malaysia.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu đến Venice (Ý). Trong chuyến du lịch, người đẹp diện set trang phục, phụ kiện được cho là lên đến hàng tỷ đồng.
Con trai Mai Ngọc hiện đã được gần 5 tháng tuổi, thường xuyên được mẹ cập nhật về hành trình lớn khôn với niềm tự hào, hạnh phúc trên trang cá nhân.
Không chỉ đón vận may tài chính, ba con giáp này còn có sự nghiệp khởi sắc, tình duyên thuận lợi, hứa hẹn một năm mới 2026 rực rỡ.
Ngôi mộ La Mã hoành tráng đầu tiên được phát hiện ở Albania hé lộ nơi chôn cất của giới thượng lưu.
Các nhà khảo cổ Na Uy tìm thấy chiếc thuyền gỗ nhỏ trong giếng cổ, được cho là đồ chơi trẻ em có niên đại cả nghìn năm gây chấn động giới nghiên cứu.
Fluorite là một trong những khoáng vật đẹp và bí ẩn nhất, vừa có giá trị khoa học vừa được yêu thích trong sưu tập và trang trí phong thủy.
Sau nhiều năm bị chê tụt hậu, iPhone 17 Pro Max cuối cùng cũng đạt thông số sánh ngang Android với RAM 12GB, pin hơn 5000mAh và camera zoom ấn tượng.