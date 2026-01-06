Hà Nội

Hội mẹ bầu lên đồ cực 'slay' khi cùng tụ họp đầu năm

Cộng đồng trẻ

Hội mẹ bầu lên đồ cực 'slay' khi cùng tụ họp đầu năm

Đầu năm mới, hội chị em hot girl đình đám lại có dịp lên đồ tụ họp, đồng thời khoe khéo những chiếc bụng bầu lùm lùm, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.

Trầm Phương
Tên trang cá nhân, hội chị em từng là những hot girl đình đám đã đăng tải loạt ảnh check-in khi mới có dịp gặp gỡ cùng nhau. Đặc biệt trong số đó, "không hẹn mà gặp" ba cô nàng Sokvy, Trâm Anh - bà xã JustaTee, và Thanh Huyền - bà xã Rhymastic đều đang sở hữu chiếc bụng bầu lùm lùm. Dù đang trong giai đoạn thai kỳ, dàn mỹ nhân này vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, xứng danh hội mẹ bầu cực "slay".﻿
Bên cạnh đó là sự góp mặt của Phương Ly cùng Hạt Mít - hai cô nàng từng là những gương mặt hot girl đình đám Hà thành.
Trong những khung hình chụp chung, các người đẹp không ngần ngại khoe bụng bầu tròn trịa một cách đầy tự tin và phong cách.
Trâm Anh nổi bật với vẻ ngoài trẻ trung, năng động khi diện áo tank-top trắng cùng quần short jean xanh. Cô nàng vẫn giữ được nét tinh nghịch, rạng rỡ vốn có dù đang mang thai.
Trong khi đó, Thanh Huyền thể hiện gu thời trang khỏe khoắn, gợi cảm trong chiếc áo tank-top họa tiết có chi tiết 3 sọc đặc trưng kết hợp cùng quần đen dài ôm sát.
Sokvy lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, nữ tính với áo hai dây màu xám phối cùng quần trắng ống rộng, khoe trọn vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ trong giai đoạn thiêng liêng.
Qua những hình ảnh chia sẻ, có thể thấy hội bạn đã có một buổi tụ họp vui vẻ tại một nhà hàng có không gian cực chill.
Từ những bức ảnh selfie tinh nghịch đến khoảnh khắc cả hội cùng "pose" dáng khoe bụng bầu, tất cả đều toát lên sự gắn kết và niềm hạnh phúc.
Thanh Huyền vui vẻ bày tỏ trên trang cá nhân: "Mấy chị em Gen Z", cùng với đó, bà xã Justatee - Trâm Anh cũng chia sẻ một cách hóm hỉnh: "Bính Ngọ họp mặt Canh Ngọ trước thềm tất niên Ất Tỵ", bình luận dưới bài viết, Sokvy thể hiện sự vui vẻ lạc quan: "Không gì vui hơn chửa đẻ cùng nhau".
Ở phần bình luận, nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến các mẹ bỉm tương lai, đồng thời dành những lời khen có cánh đến nhan sắc của hội hot girl đình đám ngày nào. (Ảnh: IG @mitgramm, @trammanhhh305)
Trầm Phương
#hot girl #mẹ bầu #tụ họp #sắc đẹp #giải trí #bầu bí

