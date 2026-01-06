iPhone 11 Pro chính thức thành “đồ cổ”, người dùng lưu ý

Hà Nội

Số hóa

Apple xác nhận iPhone 11 Pro đã được xếp vào danh sách “vintage”, đánh dấu bước ngoặt với mẫu iPhone 3 camera từng rất được ưa chuộng.

Thiên Trang (TH)
Apple mới đây đã cập nhật trên trang chủ, chính thức đưa iPhone 11 Pro vào danh sách sản phẩm “vintage”.
Theo định nghĩa của Apple, thiết bị “vintage” là những sản phẩm đã ngừng phân phối từ 5 đến dưới 7 năm.
Dù bị xếp vào nhóm “đồ cổ”, iPhone 11 Pro vẫn được Apple hỗ trợ sửa chữa và linh kiện tối đa thêm 2 năm, tùy lượng tồn kho.
Ra mắt năm 2019, iPhone 11 Pro là mẫu máy mở đầu cho kỷ nguyên iPhone sở hữu cụm ba camera sau mang tính biểu tượng.
Thiết kế “3 mắt” này sau đó trở thành dấu ấn nhận diện của các dòng iPhone Pro cho tới hiện tại.
Tại Việt Nam, iPhone 11 Pro mới đã biến mất khỏi kệ hàng chính hãng và chỉ còn xuất hiện trên thị trường máy cũ.
Giá iPhone 11 Pro 64GB đã qua sử dụng hiện dao động quanh mức 6 triệu đồng nhưng vẫn có lượng người dùng đông đảo.
Cùng đợt này, Apple cũng đưa MacBook Air 2020 bản Intel, iPhone 8 Plus 128GB, iPad Air 3 và Apple Watch Series 5 vào diện “vintage”.
