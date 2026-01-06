Hà Nội

'Thánh mukbang' 14 triệu follow gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng hoạt động

'Thánh mukbang' Hamzy bất ngờ thông báo tạm 'gác đũa' khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với 14 triệu follow, để lại sự tiếc nuối lớn cho cộng đồng mạng quốc tế.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng quốc tế và Việt Nam không khỏi bất ngờ trước thông tin "Thánh Mukbang" Hamzy - nữ YouTuber người Hàn Quốc sở hữu hơn 14 triệu người theo dõi - chính thức thông báo tạm dừng hoạt động. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt lớn sau gần 10 năm miệt mài sáng tạo nội dung của cô.
Vào ngày 4/1/2026, Hamzy đã đăng tải một video với tiêu đề mang tính chất thông báo quan trọng. Khác với phong cách ăn uống thường thấy, cô xuất hiện để trải lòng về dự định cá nhân. Nữ YouTuber cho biết cô sẽ tạm dừng kênh Mukbang chính để tập trung cho những mục tiêu quan trọng hơn trong cuộc đời.
Lý do chính khiến Hamzy đưa ra quyết định khó khăn này là để chuẩn bị cho việc sinh con. Hamzy chia sẻ cô bắt đầu làm YouTube từ cuối những năm 20 tuổi và hiện đã bước sang ngoài 30 tuổi. Sau 10 năm gắn bó cùng bạn trai, cô nhận thấy đây là thời điểm không thể trì hoãn thêm việc làm mẹ.
Để chuẩn bị tốt nhất cho thai kỳ, Hamzy dự định thay đổi lối sống hoàn toàn. Cô sẽ ngừng tiêu thụ đồ ăn quá cay nóng, từ bỏ đồ uống có cồn và thiết lập chế độ ăn uống lành mạnh, thăm khám y tế định kỳ.
Trước khi đưa ra thông báo này, Hamzy từng đối mặt với không ít "gạch đá" từ dư luận. Trong suốt năm 2025, dù đang mang thai, cô vẫn duy trì cường độ làm việc cao và thường xuyên thực hiện các video ăn đồ cay nóng, thậm chí là uống bia.
Nhiều khán giả bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của cả mẹ và bé, cho rằng cô đang quá mạo hiểm vì lượt xem. Tuy nhiên, Hamzy khẳng định cô vẫn luôn kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình.
Dù tạm dừng "đấu trường" Mukbang, Hamzy khẳng định cô không hoàn toàn biến mất. Cô vẫn sẽ đăng tải các video ngắn (Shorts) đã quay sẵn hoặc các video dài cập nhật tình hình sức khỏe.
Ngoài ra, cô vẫn sẽ duy trì hoạt động trên kênh vlog để chia sẻ cuộc sống thường nhật và hành trình làm mẹ của mình.
Nữ YouTuber hy vọng sẽ sớm trở lại với những "tin vui" và một phong cách nội dung mới mẻ hơn trong năm 2026.
Sự tạm nghỉ của Hamzy để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nhưng cũng nhận được vô vàn lời chúc phúc. Đa số đều ủng hộ quyết định sống cho bản thân và gia đình của "thánh ăn" sau nhiều năm cống hiến những thước phim ngon mắt cho khán giả toàn cầu.
