‘Phú bà’ Tâm Tít gây chú ý với video ngâm mình trước trời tuyết trắng xóa

Cộng đồng trẻ

Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa đẹp như tranh vẽ, Tâm Tít đã có màn khoe sắc vóc nuột nà khi ngâm mình dưới làn nước nóng.

Trầm Phương
Mới đây, cựu hot girl Tâm Tít một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ những khoảnh khắc cực kỳ ấn tượng trong chuyến du lịch tại Nhật Bản. Thả mình trong làn nước nóng giữa khung cảnh trời tuyết trắng xóa, Tâm Tít tận hưởng kỳ nghỉ tại một trong những địa điểm đắt đỏ tại xứ sở hoa anh đào. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Tâm Tít từng hé lộ một số khoảnh khắc trong chuyến đi Nhật Bản năm nay, tại lữ quán cổ kính Notoya Ryokan - nơi được cho là nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình kinh điển "Spirited Away". Chính vì vậy, nhiều người đoán rằng địa điểm mà Tâm Tít lựa chọn để tận hưởng kỳ nghỉ là khu suối nước nóng nổi tiếng Ginzan Onsen tại tỉnh Yamagata. (Ảnh: IGNV)
Những hàng cây cổ thụ và mái nhà gỗ phủ đầy tuyết trắng tạo nên một phông nền đối lập hoàn toàn với làn nước bốc hơi nghi ngút. (Ảnh: IGNV)
Cô diện trang phục tắm đơn giản nhưng tinh tế, tự tin khoe làn da trắng ngần giữa làn tuyết rơi. (Ảnh: IGNV)
Khoảnh khắc người đẹp thả mình trong làn nước nóng, xung quanh là băng tuyết lạnh giá tạo nên một sự tương phản đầy tính nghệ thuật và sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Kể từ sau khi kết hôn với thiếu gia Ngọc Thành, Tâm Tít gần như rút lui khỏi giới giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến dân tình trầm trồ bởi cuộc sống chuẩn "phu nhân hào môn". (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thường xuyên đi du lịch đến nhiều địa điểm đắt đỏ khác nhau trên thế giới. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Tâm Tít cũng gây chú ý với những hình ảnh check-in giữa khung cảnh tuyết trắng xóa khiến người đối diện phải thốt lên "đẹp hơn cả AI". (Ảnh: IGNV)
Trong loạt hình này, cô nàng diện chiếc áo khoác lông sang trọng, giúp giữ ấm tuyệt đối giữa nền nhiệt dưới 0 độ mà vẫn cực kỳ thời thượng. Bên trong lớp áo lông là bộ đồ đen ôm sát kết hợp cùng boots cao cổ, tôn lên đôi chân dài miên man và vóc dáng chuẩn chỉnh.(Ảnh: IGNV)
