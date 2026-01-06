Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thu Thủy rạng rỡ đón tuổi 41, hạnh phúc viên mãn bên gia đình

Giải trí

Thu Thủy rạng rỡ đón tuổi 41, hạnh phúc viên mãn bên gia đình

Bước sang tuổi 41, nữ ca sĩ Thu Thủy khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, ca sĩ Thu Thuỷ tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết, đánh dấu cột mốc tuổi mới.
Mới đây, ca sĩ Thu Thuỷ tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết, đánh dấu cột mốc tuổi mới.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Thu Thủy diện váy ngắn màu đen tinh tế, khoe nhan sắc tươi tắn cùng thần thái rạng ngời.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Thu Thủy diện váy ngắn màu đen tinh tế, khoe nhan sắc tươi tắn cùng thần thái rạng ngời.
Nhiều khán giả dành lời khen cho giọng ca Think of You khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung dù đã bước qua tuổi 41.
Nhiều khán giả dành lời khen cho giọng ca Think of You khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung dù đã bước qua tuổi 41.
Không chỉ thăng hoa về ngoại hình, Thu Thủy còn có tổ ấm viên mãn.
Không chỉ thăng hoa về ngoại hình, Thu Thủy còn có tổ ấm viên mãn.
Ở tuổi 41, nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại: chồng yêu thương, luôn chiều chuộng và các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
Ở tuổi 41, nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại: chồng yêu thương, luôn chiều chuộng và các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
Ông xã kém tuổi không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn luôn ủng hộ, góp ý và hỗ trợ cô trong cả chuyện gia đình lẫn công việc nghệ thuật, kinh doanh.
Ông xã kém tuổi không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn luôn ủng hộ, góp ý và hỗ trợ cô trong cả chuyện gia đình lẫn công việc nghệ thuật, kinh doanh.
Thi thoảng, vợ chồng Thu Thủy cùng các con và gia đình hai bên sắp xếp những chuyến du lịch ngắn ngày để thư giãn, gắn kết tình cảm sau những giai đoạn bận rộn. Những khoảnh khắc đời thường giản dị ấy càng cho thấy sự đủ đầy trong cuộc sống của nữ ca sĩ.
Thi thoảng, vợ chồng Thu Thủy cùng các con và gia đình hai bên sắp xếp những chuyến du lịch ngắn ngày để thư giãn, gắn kết tình cảm sau những giai đoạn bận rộn. Những khoảnh khắc đời thường giản dị ấy càng cho thấy sự đủ đầy trong cuộc sống của nữ ca sĩ.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Thu Thủy từng mất niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và chân thành của người bạn đời hiện tại đã giúp cô mở lòng, tin tưởng và tìm lại hạnh phúc.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Thu Thủy từng mất niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và chân thành của người bạn đời hiện tại đã giúp cô mở lòng, tin tưởng và tìm lại hạnh phúc.
Bên cạnh ca hát, Thu Thủy cũng tham gia livestream bán hàng, kinh doanh để tích lũy kinh tế, thu nhập.
Bên cạnh ca hát, Thu Thủy cũng tham gia livestream bán hàng, kinh doanh để tích lũy kinh tế, thu nhập.
Thu Thủy sinh năm 1984, từng là thành viên của Mây Trắng, H.A.T. Sau này, khi hoạt động độc lập, cô gây chú ý với nhiều bản hit như: Think of you, Có bao giờ anh biết, Khóc...
Thu Thủy sinh năm 1984, từng là thành viên của Mây Trắng, H.A.T. Sau này, khi hoạt động độc lập, cô gây chú ý với nhiều bản hit như: Think of you, Có bao giờ anh biết, Khóc...
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Thu Thủy #Thu Thủy mây trắng #Thu Thủy nhóm mây trắng #ca sĩ Thu Thủy nhóm mây trắng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT