Có gì bên trong vườn quốc gia có địa hình hiểm trở nhất thế giới

Kho tri thức

Trải dài trên dãy Himalaya hùng vĩ, Vườn quốc gia Đại Himalaya là kho báu thiên nhiên phản ánh sự đa dạng sinh học bậc nhất Ấn Độ.

T.B (tổng hợp)
Trải dài trên địa hình núi cao hiểm trở. Vườn Quốc gia Đại Himalaya nằm ở bang Himachal Pradesh, với độ cao dao động từ khoảng 1.500 m đến hơn 6.000 m, bao gồm thung lũng sâu, sông băng và đỉnh núi tuyết. Ảnh: Pinterest.
Là nơi hội tụ nhiều hệ sinh thái khác nhau. Chỉ trong một khu vực, có thể bắt gặp rừng cận nhiệt đới, rừng ôn đới, đồng cỏ núi cao và môi trường băng tuyết, phản ánh sự phân tầng sinh thái rõ nét. Ảnh: Pinterest.
Ngôi nhà của nhiều loài động vật quý hiếm. Vườn quốc gia Đại Himalaya là nơi sinh sống của báo tuyết, gấu nâu Himalaya, dê núi xanh bharal và nhiều loài thú đang bị đe dọa toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của các loài chim vùng núi. Hơn 300 loài chim đã được ghi nhận, trong đó có gà lôi Himalaya, đại bàng núi và nhiều loài chim di cư quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
Vai trò quan trọng với nguồn nước khu vực. Các con sông bắt nguồn từ vườn quốc gia cung cấp nước cho hàng triệu người sống ở vùng hạ lưu, khiến nơi đây có ý nghĩa sống còn về môi trường. Ảnh: Pinterest.
Gắn bó mật thiết với cộng đồng bản địa. Các làng truyền thống quanh Vườn quốc gia duy trì lối sống hài hòa với thiên nhiên, dựa vào chăn thả, hái lượm và duy trì tín ngưỡng núi rừng cổ xưa. Ảnh: holidaymoods.in.
Được xem là phòng thí nghiệm tự nhiên của Himalaya. Nhờ mức độ can thiệp của con người thấp, Vườn Quốc gia Đại Himalaya trở thành địa điểm lý tưởng để nghiên cứu biến đổi khí hậu và tiến hóa sinh thái vùng núi cao. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Vườn Quốc gia Đại Himalaya được UNESCO ghi danh năm 2014 nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về sinh thái, cảnh quan và bảo tồn đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
