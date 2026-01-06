Có gì bên trong vườn quốc gia có địa hình hiểm trở nhất thế giới

Trải dài trên dãy Himalaya hùng vĩ, Vườn quốc gia Đại Himalaya là kho báu thiên nhiên phản ánh sự đa dạng sinh học bậc nhất Ấn Độ.
'Thánh mukbang' Hamzy bất ngờ thông báo tạm 'gác đũa' khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với 14 triệu follow, để lại sự tiếc nuối lớn cho cộng đồng mạng quốc tế.
Giữa tuần, 3 con giáp có dấu hiệu tài lộc tăng nhanh, cơ hội đến bất ngờ, cần kiểm soát chi tiêu để tận dụng tốt vận khí tài chính này.
Chiếc điện thoại AI Nubia dùng trợ lý Doubao bất ngờ bị loạt ứng dụng ngân hàng và siêu app Trung Quốc chặn giao dịch vì rủi ro bảo mật.
Những vết nứt trên băng biển Bắc Cực đang kích hoạt chuỗi phản ứng mạnh mẽ có thể làm thay đổi hoàn toàn khí hậu Bắc Cực, đẩy nhanh tốc độ tan băng hơn dự kiến.
'Thánh mukbang' Hamzy bất ngờ thông báo tạm 'gác đũa' khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với 14 triệu follow, để lại sự tiếc nuối lớn cho cộng đồng mạng quốc tế.
Hai nhà báo Lại Văn Sâm và Phan Đăng từng dẫn dắt Ai là triệu phú. Sau khi rời chương trình, hai MC có nhiều thay đổi trong cuộc sống.
Đầu năm mới, hội chị em hot girl đình đám lại có dịp lên đồ tụ họp, đồng thời khoe khéo những chiếc bụng bầu lùm lùm, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.
Mùa đông, Cao Bằng se lạnh và trầm lắng với cỏ cháy vàng trên cao nguyên đá, sông xanh trong veo giữa núi rừng, mang vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình.
Từ bỏ vẻ ngoài điển trai 'vạn người mê', Tùng Sơn đã công khai hành trình tìm lại chính mình trong hình hài một cô gái với tên gọi mới Châu Thanh Thanh Hà.
Mùa cỏ cháy nhuộm vàng Núi Thành Đẳng, tạo nên khung cảnh hoang sơ, điện ảnh, phù hợp cho những chuyến leo núi nhẹ nhàng, ngắm view và tìm sự bình yên.
Khoe loạt ảnh mới xinh lung linh, bà xã Hà Đức Chinh khiến dân mạng 'tan chảy' khi tiết lộ phó nháy đứng sau không ai khác chính là ông xã.
Nằm lặng lẽ trên đảo Sardinia, Italia, Monte d’Accoddi là một di tích tiền sử hiếm hoi mang dáng dấp kim tự tháp tọa lạc ở châu Âu.
Xuất hiện nổi bật trong cảnh quan nhiệt đới Madagascar, chuối rẻ quạt (Ravenala madagascariensis) gây ấn tượng bởi hình dáng đặc biệt.
Bước sang tuổi 41, nữ ca sĩ Thu Thủy khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ và cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Tràng An cuối năm khoác áo trắng tinh khôi của hoa lau sậy, mang đến không gian bình yên, huyền ảo, lý tưởng để du khách thư giãn và sống chậm.
Apple xác nhận iPhone 11 Pro đã được xếp vào danh sách “vintage”, đánh dấu bước ngoặt với mẫu iPhone 3 camera từng rất được ưa chuộng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/1, Thiên Bình được quý nhân giúp đường công danh tài lộc. Bọ Cạp giỏi tích lũy tài nguyên, có thể làm được việc lớn.
Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa đẹp như tranh vẽ, Tâm Tít đã có màn khoe sắc vóc nuột nà khi ngâm mình dưới làn nước nóng.
Ca sĩ Mỹ Lệ cùng con thứ hai tạo dáng chụp ảnh giữa trời tuyết ở Đức. "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My đẹp sang trọng bên bàn tiệc.
Máy chủ Liên Minh Huyền Thoại bất ngờ sập trên toàn cầu ngày 5/1/2026, ảnh hưởng cả Việt Nam, nguyên nhân khiến cộng đồng không khỏi choáng váng.
Tháng 11 âm mang đến nhiều may mắn cho 2 con giáp giúp họ đạt thành công rực rỡ trong công việc và cuộc sống, tận dụng thời cơ tốt.