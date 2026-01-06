Hà Nội

Nhà báo Lại Văn Sâm - Phan Đăng ra sao sau khi rời Ai là triệu phú?

Hai nhà báo Lại Văn Sâm và Phan Đăng từng dẫn dắt Ai là triệu phú. Sau khi rời chương trình, hai MC có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Nhà báo Lại Văn Sâm làm MC Ai là triệu phú từ năm 2005 đến năm 2017. Chia sẻ trên VTV, nam MC cho biết, ông dẫn chương trình không bằng kịch bản, bằng chỉ đạo của đạo diễn trường quay nữa mà bằng ánh sáng, bằng cú máy, bằng tiếng khán giả”. Ảnh: VTV.
“Tuy nhiên, mỗi khi âm nhạc vang lên, tôi vẫn luôn có cảm giác rùng mình vì hồi hộp, không biết hôm nay mình sẽ được gặp nhân vật nào”, nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ. Ảnh: VTV.
Sau khi rời Ai là triệu phú, nhà báo Lại Văn Sâm dẫn dắt một số chương trình như: Mặt trời bé con, Quý ông đại chiến, Ký ức vui vẻ. Ảnh: Vietnamnet.
Nghỉ hưu từ năm 2017, MC Lại Văn Sâm thảnh thơi hơn. Ông du lịch, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Tháng 9/2025, ông lên tiếng cảnh báo hàng loạt kênh mạng xã hội lợi dụng công nghệ AI để mạo danh giọng nói, hình ảnh của ông nhằm câu view, trục lợi. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, ngày 19/12/2017, nhà báo Phan Đăng chính thức ghi hình cho số đầu tiên của chương trình Ai là triệu phú năm 2018. Phan Đăng dẫn chương trình thay nhà báo Lại Văn Sâm. Ảnh: Tiền Phong.
Phan Đăng dừng làm MC chương trình Ai là triệu phú bắt đầu từ tháng 1/2021. Ảnh: Vietnamnet.
Phan Đăng chia sẻ trên trang cá nhân, Ai là triệu phú 2021 là một phiên bản mới, với hàng loạt thay đổi về phong cách nên cần một người dẫn trẻ trung, sôi động. Người thay thế Phan Đăng là Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Znews, sau khi rời Ai là triệu phú, Phan Đăng dành nhiều thời gian viết sách. Ảnh: FB Phan Đăng.
Phan Đăng giới thiệu nhiều cuốn sách như Ơ kìa, làng bóng trong mắt tôi, Trong đầu trí thức, 39 câu hỏi cho người trẻ, 39 cuộc đối thoại cho người trẻ...Ảnh: FB Phan Đăng.
