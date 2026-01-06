Kết thúc tháng 12/2025, mẫu Vios một lần nữa khẳng định vị thế "gà đẻ trứng vàng" của Toyota tại thị trường Việt Nam khi ghi nhận doanh số đạt 1.972 xe bán ra.

Video: Giải mã sức hút Toyota Vios tại Việt Nam.

Tính tổng lũy kế cả năm 2025, Toyota Vios đạt doanh số 13.424 xe. Mặc dù con số này có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chung của thị trường, Vios vẫn duy trì được khoảng cách an toàn trước sức ép từ các đối thủ cùng phân khúc.

Với phong độ ổn định xuyên suốt 12 tháng, mẫu sedan quốc dân này gần như đã “chạm một tay” vào danh hiệu xe sedan bán chạy nhất năm 2025, bất chấp xu hướng người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe gầm cao và xe điện.

Toyota Vios tiếp tục giữ vững "ngôi vua sedan hạng B" năm 2025.

Cục diện phân khúc sedan hạng B hiện chỉ còn chờ đợi số liệu từ đối thủ trực tiếp là Honda City để chính thức xác lập thứ hạng. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 11/2025, doanh số cộng dồn của Honda City mới đạt 9.214 xe. Điều này đồng nghĩa với việc để lật ngược thế cờ, City buộc phải đạt mức doanh số kỷ lục hơn 4.211 xe chỉ trong tháng 12. Đây được xem là kịch bản khó xảy ra bởi trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây, hiếm có mẫu sedan cỡ nhỏ nào chạm được mốc 4.000 xe/tháng, ngay cả trong những giai đoạn bùng nổ mua sắm nhất.

Việc Toyota Vios giữ vững ngôi đầu phân khúc trong hai năm liên tiếp cho thấy giá trị cốt lõi về sự bền bỉ và tính kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu của đa số khách hàng Việt. Cuộc đua doanh số năm 2025 sẽ sớm có kết quả cuối cùng sau khi Honda công bố số liệu chính thức, nhưng với tương quan hiện tại, Toyota Vios chắc chắn sẽ khép lại một năm thành công với vị thế dẫn đầu phân khúc sedan hạng B.