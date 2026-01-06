Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Toyota Vios tiếp tục giữ vững "ngôi vua sedan hạng B" năm 2025

Kết thúc tháng 12/2025, mẫu Vios một lần nữa khẳng định vị thế "gà đẻ trứng vàng" của Toyota tại thị trường Việt Nam khi ghi nhận doanh số đạt 1.972 xe bán ra.

Thảo Nguyễn
Video: Giải mã sức hút Toyota Vios tại Việt Nam.

Tính tổng lũy kế cả năm 2025, Toyota Vios đạt doanh số 13.424 xe. Mặc dù con số này có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chung của thị trường, Vios vẫn duy trì được khoảng cách an toàn trước sức ép từ các đối thủ cùng phân khúc.

Với phong độ ổn định xuyên suốt 12 tháng, mẫu sedan quốc dân này gần như đã “chạm một tay” vào danh hiệu xe sedan bán chạy nhất năm 2025, bất chấp xu hướng người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe gầm cao và xe điện.

1-1159.jpg
Toyota Vios tiếp tục giữ vững "ngôi vua sedan hạng B" năm 2025.

Cục diện phân khúc sedan hạng B hiện chỉ còn chờ đợi số liệu từ đối thủ trực tiếp là Honda City để chính thức xác lập thứ hạng. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 11/2025, doanh số cộng dồn của Honda City mới đạt 9.214 xe. Điều này đồng nghĩa với việc để lật ngược thế cờ, City buộc phải đạt mức doanh số kỷ lục hơn 4.211 xe chỉ trong tháng 12. Đây được xem là kịch bản khó xảy ra bởi trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây, hiếm có mẫu sedan cỡ nhỏ nào chạm được mốc 4.000 xe/tháng, ngay cả trong những giai đoạn bùng nổ mua sắm nhất.

Việc Toyota Vios giữ vững ngôi đầu phân khúc trong hai năm liên tiếp cho thấy giá trị cốt lõi về sự bền bỉ và tính kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu của đa số khách hàng Việt. Cuộc đua doanh số năm 2025 sẽ sớm có kết quả cuối cùng sau khi Honda công bố số liệu chính thức, nhưng với tương quan hiện tại, Toyota Vios chắc chắn sẽ khép lại một năm thành công với vị thế dẫn đầu phân khúc sedan hạng B.

#Toyota Vios giữ vững ngôi vương #via phân khúc sedan cỡ B #Toyota Vios tại Việt Nam #doanh số Toyota Vios #giá xe Toyota Vios 2025 #xe sedan Toyota Vios

Bài liên quan

Xe

"Sedan quốc dân" Toyota Vios giảm 100% phí trước bạ tháng 12/2025

Với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều hỗ trợ tài chính đặc biệt, đây được coi là thời điểm vàng để sở hữu mẫu xe "sedan quốc dân" Toyota Vios.

hị trường ôtô Việt

Video: Toyota Vios - chiếc xe "sedan quốc dân" tại Việt Nam.
Xem chi tiết

Xe

Nissan Almera V giảm tới 80 triệu "đấu" Toyota Vios và Honda City

Nissan Almera bản V đang được các đại lý giảm giá bán tới gần 80 triệu so với niêm yết. Tuy nhiên, mức giảm còn phụ thuộc vào chính sách từng đại lý khu vực.

Video: Nên lựa chọn Nissan Almera 2025 bản V hay VL?

Mẫu xe sedan cỡ B la fNissan Almera bản V đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá sâu. Giá niêm yết 529 triệu đồng hiện giảm 40 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 489 triệu đồng. Một số đại lý thậm chí mạnh tay hơn, giảm 50 triệu đồng cho khách mua xe.

Xem chi tiết

Xe

Toyota Vios giảm đến 54 triệu, sẵn sàng "đua" doanh số tháng Ngâu

Khách hàng mua xe Toyota Vios trong tháng 9/2025 sẽ được hãng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, giá trị cao nhất lên tới 54 triệu đồng.

Video: So sánh Hyundai Accent và Toyota Vios tại Việt Nam.

Tháng 9 năm nay trùng với tháng 7 âm lịch - một trong những đợt thấp điểm của thị trường ô tô do tâm lý e ngại mua sắm các tài sản giá trị cao của người dân. Để kích cầu sức mua cũng như duy trì vị thế của Vios, ngay từ đầu tháng Toyota đã tung ra chính sách ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng, giá trị hỗ trợ cao nhất tới 54 triệu đồng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới