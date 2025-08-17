Hà Nội

Rapper Đạt G - Bảo Ngọc dính như sam sau đám cưới

Giải trí

Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025, rapper Đạt G - Bảo Ngọc thường xuyên sánh bước, dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngày 13/7/2025, sau 5 năm hẹn hò, Đạt G và Bảo Ngọc tổ chức hôn lễ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đôi uyên ương dính như sam sau khi về chung một nhà. Ảnh: FB Đạt G.
Đạt G và Bảo Ngọc tình tứ khi tham dự một đám cưới vào đầu tháng 8. Ảnh: FB Đạt G.
Bảo Ngọc và Đạt G sánh đôi trong các buổi gặp gỡ bạn bè. Ảnh: FB Đạt G.
Trước đám cưới, Bảo Ngọc có mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp của Đạt G. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Vợ chồng Bảo Ngọc đưa các con tham dự tiệc sinh nhật của bà nội. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Đạt G được lòng gia đình Bảo Ngọc khi còn hẹn hò. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Vợ chồng Đạt G đưa các con đi du lịch sau đám cưới. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Hai con riêng của Bảo Ngọc coi Đạt G như ba ruột. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Gần đây, Đạt G tiết lộ sở thích của hai con gái là nghe nhạc của anh và xem video về một nhân vật hoạt hình. Ảnh: FB Đạt G.
Kỷ niệm 1 tháng cưới, Đạt G chia sẻ: "Vừa tròn đầy tháng đám cưới của mình 13/7 - 13/8, còn ngày 20 này là mình lên phường nhận đăng ký kết hôn". Ảnh: FB Bảo Ngọc.
