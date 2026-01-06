Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bà xã Hà Đức Chinh ‘flex’ loạt ảnh được chồng làm phó nháy đầy ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Bà xã Hà Đức Chinh ‘flex’ loạt ảnh được chồng làm phó nháy đầy ngọt ngào

Khoe loạt ảnh mới xinh lung linh, bà xã Hà Đức Chinh khiến dân mạng 'tan chảy' khi tiết lộ phó nháy đứng sau không ai khác chính là ông xã.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Hà Trang - bà xã của tiền đạo Hà Đức Chinh - đã khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh cực xinh đẹp trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng của gia đình. Đáng chú ý, cô nàng không quên "khoe" khéo tác giả của những khung hình lung linh này chính là ông xã của mình. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Hà Trang - bà xã của tiền đạo Hà Đức Chinh - đã khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh cực xinh đẹp trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng của gia đình. Đáng chú ý, cô nàng không quên "khoe" khéo tác giả của những khung hình lung linh này chính là ông xã của mình. (Ảnh: IGNV)
Kèm theo loạt ảnh, Mai Hà Trang hài hước chia sẻ: "Dạo này bạn chồng chụp lên tay quá". Nếu như trước đây, hội chị em thường hay "than phiền" về việc các ông chồng cầu thủ thường chụp ảnh không có tâm, thì Hà Đức Chinh đã chứng minh điều ngược lại. (Ảnh: IGNV)
Kèm theo loạt ảnh, Mai Hà Trang hài hước chia sẻ: "Dạo này bạn chồng chụp lên tay quá". Nếu như trước đây, hội chị em thường hay "than phiền" về việc các ông chồng cầu thủ thường chụp ảnh không có tâm, thì Hà Đức Chinh đã chứng minh điều ngược lại. (Ảnh: IGNV)
Dưới ống kính của chồng, Mai Hà Trang hiện lên đầy trong trẻo và cuốn hút. Các góc máy được căn chỉnh khá chuyên nghiệp, bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên, từ góc nghiêng thần thánh đến những lúc cô nàng "thả dáng" bên hồ bơi. (Ảnh: IGNV)
Dưới ống kính của chồng, Mai Hà Trang hiện lên đầy trong trẻo và cuốn hút. Các góc máy được căn chỉnh khá chuyên nghiệp, bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên, từ góc nghiêng thần thánh đến những lúc cô nàng "thả dáng" bên hồ bơi. (Ảnh: IGNV)
Sự tiến bộ rõ rệt này của Chinh "đen" không chỉ được sự ghi nhận từ bà xã mà còn nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Sự tiến bộ rõ rệt này của Chinh "đen" không chỉ được sự ghi nhận từ bà xã mà còn nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Dù diện trang phục khá đơn giản với chiếc áo hoodie len màu hồng ngọt ngào và quần nỉ xám, Mai Hà Trang vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động như thời còn son rỗi. (Ảnh: IGNV)
Dù diện trang phục khá đơn giản với chiếc áo hoodie len màu hồng ngọt ngào và quần nỉ xám, Mai Hà Trang vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động như thời còn son rỗi. (Ảnh: IGNV)
Sau khi sinh con đầu lòng, nhan sắc của nàng WAGs được nhận xét là ngày càng mặn mà và nhuận sắc hơn. (Ảnh: IGNV)
Sau khi sinh con đầu lòng, nhan sắc của nàng WAGs được nhận xét là ngày càng mặn mà và nhuận sắc hơn. (Ảnh: IGNV)
Không cần trang điểm cầu kỳ, làn da trắng sáng và những đường nét thanh tú trên gương mặt cô chính là điểm nhấn giúp bộ ảnh "ghi điểm" tuyệt đối. (Ảnh: IGNV)
Không cần trang điểm cầu kỳ, làn da trắng sáng và những đường nét thanh tú trên gương mặt cô chính là điểm nhấn giúp bộ ảnh "ghi điểm" tuyệt đối. (Ảnh: IGNV)
Được biết, đây là một trong những chuyến đi chơi xa đầu tiên của em bé nhà Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang. (Ảnh: IGNV)
Được biết, đây là một trong những chuyến đi chơi xa đầu tiên của em bé nhà Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, trước đó cô cũng chia sẻ khoảnh khắc gia đình ba người hạnh phúc bên nhau giữa không gian xanh mát của khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, trước đó cô cũng chia sẻ khoảnh khắc gia đình ba người hạnh phúc bên nhau giữa không gian xanh mát của khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi về chung một nhà và đón thành viên mới, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân bình yên, ít ồn ào nhưng đầy ắp tiếng cười. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi về chung một nhà và đón thành viên mới, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân bình yên, ít ồn ào nhưng đầy ắp tiếng cười. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Hà Đức Chinh #Mai Hà Trang #ảnh chụp gia đình #WAGs #du lịch #ảnh đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT