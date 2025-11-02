Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tổ ấm hạnh phúc của Bảo Ngọc - Đạt G

Giải trí

Tổ ấm hạnh phúc của Bảo Ngọc - Đạt G

Bảo Ngọc - Đạt G tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025. Mới đây, cặp đôi mừng sinh nhật cô con gái thứ hai. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Bảo Ngọc)
Bé Cún - con gái thứ hai của Bảo Ngọc vừa đón sinh nhật lần thứ 7 bên bố mẹ và chị gái Gà.
Bé Cún - con gái thứ hai của Bảo Ngọc vừa đón sinh nhật lần thứ 7 bên bố mẹ và chị gái Gà.
Bảo Ngọc nhắn nhủ bé Cún: "Chúc Cún yêu tuổi lên 7, luôn ngoan ngoãn, xinh đẹp, luôn sống hạnh phúc trong vòng tay của ba, mami, chị hai và gia đình của mình, cả nhà yêu thương con rất nhiều, “ca sĩ nổi tiếng nhất” trong tương lai".
Bảo Ngọc nhắn nhủ bé Cún: "Chúc Cún yêu tuổi lên 7, luôn ngoan ngoãn, xinh đẹp, luôn sống hạnh phúc trong vòng tay của ba, mami, chị hai và gia đình của mình, cả nhà yêu thương con rất nhiều, “ca sĩ nổi tiếng nhất” trong tương lai".
Bảo Ngọc và Đạt G dành nhiều thời gian cho hai con gái.
Bảo Ngọc và Đạt G dành nhiều thời gian cho hai con gái.
Đạt G từng chia sẻ trên Znews, khi nào hai bé Gà, Cún học hết cấp 1, vợ chồng anh mới đủ tự tin để đón thêm thành viên mới.
Đạt G từng chia sẻ trên Znews, khi nào hai bé Gà, Cún học hết cấp 1, vợ chồng anh mới đủ tự tin để đón thêm thành viên mới.
Bảo Ngọc hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con chung với Đạt G. Cụ thể, khi một cư dân mạng để lại bình luận: “Năm nay đẻ thêm bé trai thì quá tuyệt vời”, cô đáp lại: “Dạ năm sau nữa nha”.
Bảo Ngọc hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con chung với Đạt G. Cụ thể, khi một cư dân mạng để lại bình luận: “Năm nay đẻ thêm bé trai thì quá tuyệt vời”, cô đáp lại: “Dạ năm sau nữa nha”.
Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025, Bảo Ngọc và Đạt G thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc bên nhau.
Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025, Bảo Ngọc và Đạt G thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc bên nhau.
Nam rapper dành lời ngọt ngào cho vợ: "Em có lớn đến mấy cũng là em bé nhỏ, cũng nằm trọn trong vòng tay anh".
Nam rapper dành lời ngọt ngào cho vợ: "Em có lớn đến mấy cũng là em bé nhỏ, cũng nằm trọn trong vòng tay anh".
"Vợ này là vợ gì? Vợ này vợ Đạt G", Bảo Ngọc từng viết trên trang cá nhân.
"Vợ này là vợ gì? Vợ này vợ Đạt G", Bảo Ngọc từng viết trên trang cá nhân.
Sau đám cưới của Bảo Ngọc và Đạt G, nam diễn viên Gia Bảo cho biết, anh từng không ủng hộ chuyện tình của em gái. Nam diễn viên chia sẻ, anh tạm tin Đạt G. "Thời gian còn dài, hy vọng người bạn này sẽ bên cạnh Ngọc mãi", anh trai Bảo Ngọc viết trên trang cá nhân.
Sau đám cưới của Bảo Ngọc và Đạt G, nam diễn viên Gia Bảo cho biết, anh từng không ủng hộ chuyện tình của em gái. Nam diễn viên chia sẻ, anh tạm tin Đạt G. "Thời gian còn dài, hy vọng người bạn này sẽ bên cạnh Ngọc mãi", anh trai Bảo Ngọc viết trên trang cá nhân.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Bảo Ngọc)
#Bảo Ngọc #Đạt G #rapper Đạt G #vợ chồng Đạt G

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT