Chiêm ngưỡng kim tự tháp thời tiền sử độc nhất vô nhị châu Âu

Kho tri thức

Nằm lặng lẽ trên đảo Sardinia, Italia, Monte d’Accoddi là một di tích tiền sử hiếm hoi mang dáng dấp kim tự tháp tọa lạc ở châu Âu.

T.B (tổng hợp)
Được xem là công trình tiền sử độc nhất tại châu Âu. Monte d’Accoddi có hình dạng bậc thang giống kim tự tháp, điều cực kỳ hiếm trong kiến trúc cổ châu Âu, khiến giới khảo cổ đặc biệt chú ý. Ảnh: Pinterest.
Niên đại có thể lên tới hơn 5.000 năm. Di tích được xây dựng từ khoảng thiên niên kỷ IV TCN, sớm hơn nhiều công trình đá nổi tiếng khác ở khu vực Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc mang dấu ấn nghi lễ tôn giáo cổ xưa. Các nhà nghiên cứu cho rằng Monte d’Accoddi là một bệ thờ ngoài trời, nơi diễn ra nghi lễ hiến tế hoặc thờ các hiện tượng tự nhiên như Mặt Trời và bầu trời. Ảnh: Pinterest.
Gồm hai giai đoạn xây dựng chồng lên nhau. Công trình ban đầu nhỏ hơn, sau đó bị phá bỏ một phần để xây dựng phiên bản lớn hơn, cho thấy sự kế thừa và thay đổi tín ngưỡng qua thời gian. Ảnh: Pinterest.
Lối dốc dài dẫn thẳng lên đỉnh bệ thờ. Con dốc bằng đá kéo dài từ mặt đất lên đỉnh cho phép các nghi lễ được thực hiện công khai, tạo cảm giác trang nghiêm và thiêng liêng. Ảnh: Pinterest.
Xung quanh phát hiện nhiều hiện vật hiến tế. Các nhà khảo cổ tìm thấy xương động vật, đồ gốm và công cụ đá, củng cố giả thuyết nơi đây từng là trung tâm nghi lễ quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Chịu ảnh hưởng văn hóa từ vùng Cận Đông. Hình thức kim tự tháp bậc thang khiến nhiều học giả liên tưởng đến ziggurat Lưỡng Hà, gợi ý mối liên hệ giao lưu văn hóa xa xưa. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng bí ẩn của thời tiền sử Sardinia. Monte d’Accoddi không chỉ là di tích khảo cổ mà còn là chìa khóa giúp hiểu rõ hơn về tín ngưỡng, xã hội và trí tưởng tượng của con người thời đồ đá mới. Ảnh: hotelgabbianoazzurro.com.
T.B (tổng hợp)
