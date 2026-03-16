Ngày 16/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp rận mu ký sinh ở mí mắt - ca bệnh khá hiếm gặp.

Theo đó, bệnh nhân N.T.H. (54 tuổi, trú tại Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa, cộm mắt, vùng mí sưng đỏ và chảy nước mắt kéo dài.

Rận mu ký sinh ở mí mắt người phụ nữ.

Qua thăm khám và soi dưới kính hiển vi, các bác sĩ phát hiện nhiều rận mu bám dày trên lông mi; các trứng rận xếp thành từng chuỗi dọc theo sợi lông mi của bệnh nhân.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi, đồng thời kê thuốc điều trị, hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám để theo dõi.

Được biết, rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu và cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, chúng có thể ký sinh ở lông mi, lông mày, nách hoặc râu. Khi ký sinh trên mí mắt, rận mu có thể gây ngứa dữ dội, cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nếu không điều trị sớm.

