Rận mu ký sinh ở mí mắt người phụ nữ

Bệnh nhân nữ 54 tuổi mắc rận mu ký sinh trên mí mắt, được điều trị nhanh chóng để tránh biến chứng nhiễm trùng.

Hạo Nhiên

Ngày 16/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp rận mu ký sinh ở mí mắt - ca bệnh khá hiếm gặp.

Theo đó, bệnh nhân N.T.H. (54 tuổi, trú tại Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa, cộm mắt, vùng mí sưng đỏ và chảy nước mắt kéo dài.

Rận mu ký sinh ở mí mắt người phụ nữ.

Qua thăm khám và soi dưới kính hiển vi, các bác sĩ phát hiện nhiều rận mu bám dày trên lông mi; các trứng rận xếp thành từng chuỗi dọc theo sợi lông mi của bệnh nhân.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi, đồng thời kê thuốc điều trị, hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám để theo dõi.

Được biết, rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu và cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, chúng có thể ký sinh ở lông mi, lông mày, nách hoặc râu. Khi ký sinh trên mí mắt, rận mu có thể gây ngứa dữ dội, cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nếu không điều trị sớm.

Nguồn Vietnamnet/ The Sun
#Rận mu #ký sinh #mí mắt #người phụ nữ #Nghệ An

Sống Khỏe

Kịp thời cứu sống bé trai 2 tuổi bị hóc hạt nhãn

Bé 2 tuổi bị hóc hạt nhãn gây tắc nghẽn đường thở, được cứu sống nhờ cấp cứu nhanh chóng tại Trung tâm Y tế Quỳ Châu, Nghệ An.

Ngày 5/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống bệnh nhi N.M.A. (2 tuổi, trú xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) bị hóc dị vật đường thở nguy kịch.

Theo người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 10 phút trước khi nhập viện, trong lúc ăn quả nhãn, cháu bất ngờ bị hóc. Gia đình đã cố gắng xử trí ban đầu nhưng không hiệu quả nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Sống Khỏe

Hít khói thảo mộc chữa viêm xoang, người đàn ông ngộ độc khí CO nặng

Bệnh nhân đốt hỗn hợp thảo mộc theo hướng dẫn trên mạng, chùm chăn bông lên để xông khói và hít, khiến hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt.

Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một người đàn ông hôn mê do ngộ độc khí CO khi thực hiện chữa viêm xoang theo mạng.

Theo lời kể của con trai người bệnh, ông có thói quen hít khói lá thảo mộc đốt để chữa xoang. Khoảng 14h ngày 22/1, bệnh nhân đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ và chùm chăn bông lên để xông khói và hít.

