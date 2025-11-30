Hà Nội

Quỳnh Kool khoe thần thái gợi cảm với outfit hồng khoét ngực sâu

Giải trí

Quỳnh Kool khoe thần thái gợi cảm với outfit hồng khoét ngực sâu

Quỳnh Kool gây chú ý khi xuất hiện với set trang phục hồng nổi bật, thiết kế khoét ngực sâu tôn lên vẻ đẹp gợi cảm và vóc dáng cân đối. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Quỳnh Kool tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ khi đăng tải loạt hình ảnh đi trà chiều đầy quyến rũ.
Mới đây, Quỳnh Kool tiếp tục “đốt mắt” người hâm mộ khi đăng tải loạt hình ảnh đi trà chiều đầy quyến rũ.
Diện bộ trang phục màu hồng ngọt ngào nhưng không kém phần táo bạo, nữ diễn viên để lộ vòng một gợi cảm với chi tiết cổ khoét sâu, tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian dịu nhẹ của buổi chiều Hà Nội.
Diện bộ trang phục màu hồng ngọt ngào nhưng không kém phần táo bạo, nữ diễn viên để lộ vòng một gợi cảm với chi tiết cổ khoét sâu, tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian dịu nhẹ của buổi chiều Hà Nội.
Không chỉ ghi dấu với diễn xuất ngày càng trưởng thành, Quỳnh Kool còn là một trong những gương mặt luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện bởi phong cách thời trang phóng khoáng.
Không chỉ ghi dấu với diễn xuất ngày càng trưởng thành, Quỳnh Kool còn là một trong những gương mặt luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện bởi phong cách thời trang phóng khoáng.
Việc cô liên tục chia sẻ những hình ảnh diện đồ gợi cảm khiến nhiều netizen nhận định rằng Quỳnh Kool hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách "những nữ diễn viên gợi cảm nhất" của Vbiz.
Việc cô liên tục chia sẻ những hình ảnh diện đồ gợi cảm khiến nhiều netizen nhận định rằng Quỳnh Kool hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách “những nữ diễn viên gợi cảm nhất” của Vbiz.
Vóc dáng cân đối với số đo 85 – 64 – 93 cm cũng là lợi thế giúp nữ diễn viên tự tin thử sức với nhiều kiểu trang phục kiệm vải, từ đầm ôm body, váy cut-out đến các set đồ thời thượng khoe trọn đường cong chuẩn chỉnh.
Vóc dáng cân đối với số đo 85 – 64 – 93 cm cũng là lợi thế giúp nữ diễn viên tự tin thử sức với nhiều kiểu trang phục kiệm vải, từ đầm ôm body, váy cut-out đến các set đồ thời thượng khoe trọn đường cong chuẩn chỉnh.
Dù theo phong cách nào, Quỳnh Kool vẫn giữ được hình ảnh tinh tế, hiện đại, tạo nên sức hút riêng biệt.
Dù theo phong cách nào, Quỳnh Kool vẫn giữ được hình ảnh tinh tế, hiện đại, tạo nên sức hút riêng biệt.
Cô nhiều lần được khen ngợi khi hóa thân vào các vai diễn nội tâm, thể hiện tốt tuyến nhân vật vừa mong manh vừa mạnh mẽ.
Cô nhiều lần được khen ngợi khi hóa thân vào các vai diễn nội tâm, thể hiện tốt tuyến nhân vật vừa mong manh vừa mạnh mẽ.
Quỳnh Kool đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh.
Quỳnh Kool đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh.
Suốt thời gian phát sóng, diễn xuất cảm xúc cùng hình ảnh nhân vật gần gũi của nữ diễn viên đã giúp cô nhận về vô số phản hồi tích cực từ phía khán giả.
Suốt thời gian phát sóng, diễn xuất cảm xúc cùng hình ảnh nhân vật gần gũi của nữ diễn viên đã giúp cô nhận về vô số phản hồi tích cực từ phía khán giả.
Sau khi phim kết thúc, Quỳnh Kool nhanh chóng quay lại nhịp sống bình thường. Cô dành thời gian gặp gỡ bạn bè, chăm sóc bản thân và cập nhật đều đặn các khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.
Sau khi phim kết thúc, Quỳnh Kool nhanh chóng quay lại nhịp sống bình thường. Cô dành thời gian gặp gỡ bạn bè, chăm sóc bản thân và cập nhật đều đặn các khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.
