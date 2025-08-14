Hà Nội

Đọ sắc Quỳnh Kool “Gió ngang khoảng trời xanh” và Mao Hiểu Đồng

Giải trí

Quỳnh Kool đóng Trúc Lam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, còn diễn viên ở bản gốc là Mao Hiểu Đồng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phim Gió ngang khoảng trời xanh vừa lên sóng. Bản gốc phim chính là 30 chưa phải là hết ra mắt năm 2020. Một trong những nữ chính của bản Việt là Quỳnh Kool (trong ảnh), diễn viên ở bản gốc là Mao Hiểu Đồng. Ảnh: Hoa Học Trò.
Theo VTV, trong Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool đóng Trúc Lam vô tư, hồn nhiên. Theo Znews, ở 30 chưa phải là hết, Mao Hiểu Đồng (trong ảnh) vào vai Chung Hiểu Cần lương thiện, vụng về. Ảnh: VTV.
Theo Bazaar Vietnam, Mao Hiểu Đồng tốt nghiệp khoa Biểu diễn Học viện Hý kịch Trung ương. Ảnh: Weibo Mao Hiểu Đồng.
Tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1988 gắn liền với các bộ phim Thanh xuân ngốc (2010), Cẩm tú vị ương (2011), Chân Hoàn truyện (2012), Mỹ vị kỳ duyên (2017), Bạn trai robot của tôi (2019). Ảnh: Dân Việt.
Mao Hiểu Đồng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, gợi cảm. Ảnh: Weibo Mao Hiểu Đồng.
Chung Hiểu Cần của 30 chưa phải là hết khoe vẻ đẹp trẻ thơ. Ảnh: Weibo Mao Hiểu Đồng.
Quỳnh Kool tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Cô bắt đầu gây chú ý khi đóng series hài Kem Xôi. Ảnh: FB Quỳnh Kool.
Quỳnh Kool là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Cô đóng phim Quỳnh búp bê, Hướng dương ngược nắng, Đừng làm mẹ cáu, Chúng ta của 8 năm sau.Ảnh: Hoa Học Trò.
Giống Mao Hiểu Đồng, Quỳnh Kool nổi bật nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Ảnh: FB Quỳnh Kool.
Quỳnh Kool theo đuổi phong cách thời trang dịu dàng, gợi cảm. Ảnh: FB Quỳnh Kool.
