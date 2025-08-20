Hà Nội

Hot face sao Việt: Quỳnh Kool khoe hình ảnh trên phim sau khi bị chê nhan sắc

Giải trí

Hot face sao Việt: Quỳnh Kool khoe hình ảnh trên phim sau khi bị chê nhan sắc

Quỳnh Kool chia sẻ khoảnh khắc cận mặt trong phim "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" sau khi bị khán giả chê ngoại hình. Phương Oanh đưa con đến phim trường.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 20/8: Diễn viên Quỳnh Kool chia sẻ khoảnh khắc cận mặt trong phim "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" sau khi bị khán giả chê ngoại hình khác lạ. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Tranh thủ lúc không phải lên set quay, diễn viên Phương Oanh cùng con gái Jenny thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm ngay tại bể bơi của resort. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh
Diễn viên Lê Phương cùng chồng kém tuổi hẹn hò. Ảnh: FB Lê Phương
Nghệ sĩ Quang Minh cùng bạn gái Tăng Khánh Chi khám phá núi Chứa Chan - "Đệ nhị thiên sơn" Nam Bộ. Ảnh: FB Quang Minh
Đạo diễn Đức Thịnh mừng sinh nhật vợ - diễn viên Thanh Thúy và con trai. Ảnh: FB Đỗ Đức Thịnh
Diễn viên Kim Hiền khoe cận gương mặt. Ảnh: FB Kim Hien
Diễn viên Hứa Vĩ Văn tại buổi ra mắt phim "Mưa đỏ". Ảnh: FB Hứa Vĩ Văn
Diễn viên Diễm My 9X đưa quý tử nghỉ dưỡng tại resort 6 sao Khánh Hòa. Ảnh: FB Diem My
Diễn viên Bình An khoe ảnh chơi "Sao nhập ngũ" với chia sẻ hài hước về tuổi hổ cung Bọ cạp của vợ - á hậu Phương Nga. Ảnh: FB Nguyễn Bình An
Diễn viên Hương Tươi đi quay. Ảnh: FB Trần Thu Hương
