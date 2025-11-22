Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quỳnh Kool khoe dáng kiều nữ trên bến du thuyền

Giải trí

Quỳnh Kool khoe dáng kiều nữ trên bến du thuyền

Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool xuất hiện với thần thái đỉnh cao của một 'kiều nữ' giữa khung cảnh bến du thuyền xa hoa.

Trầm Phương
Nữ diễn viên Quỳnh Kool vừa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng của mình. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên Quỳnh Kool vừa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng của mình. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Quỳnh Kool chọn trang phục là chiếc váy lụa màu trắng ngọc trai, ôm sát cơ thể, khéo léo khoe trọn đường cong nuột nà và vóc dáng mảnh mai. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Quỳnh Kool chọn trang phục là chiếc váy lụa màu trắng ngọc trai, ôm sát cơ thể, khéo léo khoe trọn đường cong nuột nà và vóc dáng mảnh mai. (Ảnh: IGNV)
Sự đơn giản nhưng gợi cảm của chiếc váy được nâng tầm bởi phụ kiện ngọc trai quý phái, từ vòng cổ cho đến chi tiết trang trí tinh tế trên túi xách, tạo nên tổng thể vừa cổ điển, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Sự đơn giản nhưng gợi cảm của chiếc váy được nâng tầm bởi phụ kiện ngọc trai quý phái, từ vòng cổ cho đến chi tiết trang trí tinh tế trên túi xách, tạo nên tổng thể vừa cổ điển, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên tạo dáng đầy tự tin, với ánh mắt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ, làm nổi bật phong thái sang trọng và khí chất cuốn hút, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "mỹ nhân phim giờ vàng" của VTV. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên tạo dáng đầy tự tin, với ánh mắt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ, làm nổi bật phong thái sang trọng và khí chất cuốn hút, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "mỹ nhân phim giờ vàng" của VTV. (Ảnh: IGNV)
Netizen cũng đã tinh ý nhận ra rằng, địa điểm mà Quỳnh Kool lựa chọn để thực hiện bộ ảnh này chính là Singapore. Nơi Quỳnh Kool check-in là một khu vực dân cư và bến du thuyền tích hợp cực kỳ đẳng cấp với những chiếc du thuyền hạng sang neo đậu san sát.(Ảnh: IGNV)
Netizen cũng đã tinh ý nhận ra rằng, địa điểm mà Quỳnh Kool lựa chọn để thực hiện bộ ảnh này chính là Singapore. Nơi Quỳnh Kool check-in là một khu vực dân cư và bến du thuyền tích hợp cực kỳ đẳng cấp với những chiếc du thuyền hạng sang neo đậu san sát.(Ảnh: IGNV)
Nhiều người nói vui rằng nữ diễn viên như "kiều nữ" trên bến cảng với vẻ đẹp vừa sang chảnh, vừa cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người nói vui rằng nữ diễn viên như "kiều nữ" trên bến cảng với vẻ đẹp vừa sang chảnh, vừa cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Kool bắt đầu con đường nghệ thuật của mình với vai trò người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV ca nhạc và là thành viên của nhóm hài Kem Xôi TV. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Kool bắt đầu con đường nghệ thuật của mình với vai trò người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV ca nhạc và là thành viên của nhóm hài Kem Xôi TV. (Ảnh: IGNV)
Dấu ấn ban đầu này vô tình khiến cô bị gắn với danh xưng "hot girl đóng phim", nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, cô đã dần khẳng định được khả năng diễn xuất chuyên nghiệp qua loạt vai diễn trên sóng VTV. (Ảnh: IGNV)
Dấu ấn ban đầu này vô tình khiến cô bị gắn với danh xưng "hot girl đóng phim", nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, cô đã dần khẳng định được khả năng diễn xuất chuyên nghiệp qua loạt vai diễn trên sóng VTV. (Ảnh: IGNV)
Cùng với sự trưởng thành trong cách diễn xuất, phong cách của Quỳnh Kool có sự "lột xác" rõ rệt theo thời gian, từ hình ảnh hot girl ngọt ngào, mũm mĩm ban đầu đến hình tượng thanh lịch, nữ tính và quyến rũ ở hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Cùng với sự trưởng thành trong cách diễn xuất, phong cách của Quỳnh Kool có sự "lột xác" rõ rệt theo thời gian, từ hình ảnh hot girl ngọt ngào, mũm mĩm ban đầu đến hình tượng thanh lịch, nữ tính và quyến rũ ở hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Cô theo đuổi phong cách gợi cảm vừa phải, tinh tế, thường xuất hiện với các trang phục tôn vinh vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn cực kỳ thanh lịch, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Cô theo đuổi phong cách gợi cảm vừa phải, tinh tế, thường xuất hiện với các trang phục tôn vinh vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn cực kỳ thanh lịch, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Kool #du thuyền #sao Việt #nghệ thuật #thời trang #Singapore

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT