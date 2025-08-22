Hà Nội

Giải trí

Hôn nhân viên mãn, cuộc sống giàu sang của Diễm My 9X

Nữ diễn viên Diễm My có cuộc sống sang chảnh, hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 35. Vợ chồng nữ diễn viên sống trong căn biệt thự mới sau khi về chung một nhà.

Diễm My 9x kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào tháng 12/2023. Tháng 1/2025, người đẹp thông báo con trai đầu lòng đã chào đời. Ảnh: Instagram Diễm My.
Đến nay, con trai Diễm My chưa lộ diện hoàn toàn. Ảnh: Instagram Diễm My.
Diễm My thường đăng ảnh con trai chụp từ phía sau. Ảnh: Instagram Diễm My.
Dù còn nhỏ, quý tử nhà Diễm My đã được bố mẹ cho đi nghỉ dưỡng nhiều nơi. Ảnh: Instagram Diễm My.
Diễm My tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên chồng con trong một chuyến nghỉ dưỡng mới đây. Ảnh: Instagram Diễm My.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhắn nhủ chồng con: "Mẹ yêu lắm 2 ba con". Ảnh: Instagram Diễm My.
Doanh nhân Vinh Nguyễn cho con trai tập bơi trong kỳ nghỉ. Ảnh: Instagram Diễm My.
Diễm My giỏi kiếm tiền trước khi lấy chồng. Sau khi lập gia đình, cô có cuộc sống sang chảnh hơn. Ảnh: Instagram Diễm My.
Vợ chồng nữ diễn viên sống trong căn biệt thự mới sau khi về chung một nhà. Ảnh: Instagram Diễm My.
Sau khi lập gia đình, Diễm My thi thoảng tham gia sự kiện. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên Arttimes, cô muốn dành thời gian cho gia đình. Ảnh: Instagram Diễm My.
"Mình sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc ngôi nhà của mình, tập tành nhiều thứ, học thêm về kinh doanh", cô nói. Ảnh: Instagram Diễm My.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Diễm My #diễn my Diễm My #Diễm My 9x #vợ chồng Diễm My #con trai Diễm My

