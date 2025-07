Quảng Ninh thông tin chi tiết vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Chủ trì họp báo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Công, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Thị Kim Nhàn, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Việt Dũng.

Mở đầu họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công cho biết, ngày 19/7, Quảng Ninh và một số tỉnh thành xảy ra dông lốc. Riêng Quảng Ninh với địa hình phức tạp, dông lốc phức tạp gây ảnh hưởng lớn, trong đó có sự cố nghiêm trọng trên Vịnh Hạ Long. Tàu Vịnh Xanh 58 đang trong quá trình chở khách thì bị lật gây thiệt hại nặng về người. Ngay khi nhận tin, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ cứu nạn. Để làm rõ thông tin, tỉnh tổ chức buổi thông tin báo chí.

Thông tin ban đầu về vụ việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Cù Quốc Thắng cho biết, lúc 12h55' ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 do ông Đoàn Văn Trình (trú tại Quảng Ninh) xuất bến đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến số 2.

Đến 14h06', khi đang ở gần hang Đầu Gỗ, tàu bị dông lốc đánh lật úp, tất cả du khách và thuyền viên rơi xuống biển. Sau khi nhận tin báo, công an tỉnh đã báo cáo các cấp và trực tiếp đến hiện trường huy động tối đa lực lượng tham gia tìm kiếm.

Công an đã huy động 14 tàu và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ để triển khai tìm kiếm với tinh thần liên tục và xuyên đêm, thành lập sở chỉ huy tại hiện trường.

Công an và các lực lượng chức năng đã cứu được 10 người và tìm thấy 35 nạn nhân đã tử vong. Sau khi khám nghiệm và xác định danh tính, đến nay đã hoàn tất thủ tục bàn giao 35/35 thi thể cho gia đình để đưa về mai táng. Công an Quảng Ninh đang huy động tối đa phương tiện với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất để tìm nạn nhân mất tích. Công an tỉnh tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn, Thượng tá Hoàng Văn Thuyết, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu triển khai các phương án.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Thuyết, đến tối 19/7, các cơ quan đã huy động 1.000 người, trên 100 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trong đó động viên vận động hơn 500 ngư dân thông thạo các luồng lạch tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân, trục vớt tàu bị nạn.

"Hiện nay, Sở chỉ huy tiếp tục chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, tranh thủ giờ vàng tìm kiếm các nạn nhân. Theo dự báo, cơn bão số 3 (bão Wipha) đã vào Biển Đông, nếu bão vào thì buộc phải dừng công tác tìm kiếm. Từ giờ tới tối nay, lực lượng chức năng tiếp tục tích cực triển khai các phương án hy vọng tìm kiếm được những nạn nhân còn mất tích", Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh nói.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Bùi Mạnh Hùng cho biết, trong chiều 19/7, Sở Y tế tỉnh huy động 12 kíp cấp cứu. Sau vụ việc, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 10 người bị thương, hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Trong đó, Bệnh viện Bãi Cháy đang điều trị cho 1 bệnh nhi (H.N.M., 10 tuổi).

"Hiện nay, tình trạng cháu bé tỉnh táo, không sốt, tự thở. Sở Y tế Quảng Ninh đã chỉ đạo miễn toàn bộ viện phí và hỗ trợ chi phí ăn uống, nhu yếu phẩm cho bệnh nhân và người nhà. Đồng thời, bố trí nhân viên y tế hỗ trợ chăm sóc toàn diện với các trường hợp chưa có người thân đến", ông Bùi Mạnh Hùng thông tin.