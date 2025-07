Quảng Ngãi: Nhà thầu nào sẽ sửa chữa Quốc lộ 24C?

5 nhà thầu cạnh tranh

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km72+600 – Km76, Km79 – Km80+365, tuyến Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi được Cục Đường bộ Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) phê duyệt tại Quyết định số 309/QĐ-CĐBVN ngày 11/2/2025, nhằm sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn Km72+600 – Km76 và Km79 – Km80+365. Với 4 gói thầu và tổng giá trị 13,872 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (cũ) được giao là đại diện chủ đầu tư và đảm nhận vai trò mời thầu. Tiếp đó, ngày 2/5/2025, ông Trần Trung Tín – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (cũ) – đã ký Quyết định số E2500142519_2505021202 phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E–HSMT) cho gói thầu trên.

Gói thầu đã được hoàn thành đóng mở thầu vào ngày 8/5/2025. Theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 13,228 tỷ đồng, thu hút sự tham gia của 5 nhà thầu. Gần hai tháng sau, ngày 30/6/2025, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số KQ2500142519_2506301555 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu này.

Một phần Quyết định số KQ2500142519_2506301555. Nguồn MSC.

Kết quả, Công ty CP Xây dựng Công trình Quảng Ngãi đã giành chiến thắng với mức giá 10,931 tỷ đồng. Các nhà thầu còn lại bị loại, gồm: Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Ngãi: xếp hạng thứ 2, với giá dự thầu 11,033 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Khánh Thịnh: xếp hạng thứ 3, với giá dự thầu 11,377 tỷ đồng; Liên danh QL24C: xếp hạng thứ 4, với giá dự thầu 11,557 tỷ đồng; Liên danh Công ty TNHH XD TM Quảng Phú – Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tân Khoa: xếp hạng thứ 5, với giá dự thầu 13,204 tỷ đồng.

Nhà thầu trúng nhiều gói thầu lớn tại Quảng Ngãi

Thành lập từ tháng 12/2004, Công ty CP Xây dựng Công trình Quảng Ngãi có trụ sở chính tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp do bà Trần Kim Mỹ làm người đại diện theo pháp luật. Đây là một trong những nhà thầu có bề dày kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng tại địa phương.

Gia nhập Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 7/2014, đến ngày 11/7/2025, Công ty đã tham gia tổng cộng 30 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, trượt 4 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt 528,626 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với tư cách độc lập là 77,477 tỷ đồng; với tư cách thành viên liên danh đạt 451,149 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Đặc biệt, Công ty CP Xây dựng Công trình Quảng Ngãi đã để lại dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia và trúng nhiều gói thầu quan trọng do các cơ quan, đơn vị lớn làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ). Cụ thể: Tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp trúng 12/15 gói thầu với tổng giá trị lên tới 115,778 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Sơn Tây: trúng 2/3 gói thầu, tổng giá trị 12,515 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất TP Quảng Ngãi: trúng 2/3 gói thầu, tổng giá trị 52,544 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi: trúng 3/3 gói thầu, tổng giá trị 120,452 tỷ đồng. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6: trúng 2/2 gói thầu, tổng giá trị 51,963 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi: trúng 1 gói thầu, trị giá 60,382 tỷ đồng.

Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh IT.

Đáng chú ý, ngày 18/6/2025, Công ty CP Xây dựng Công trình Quảng Ngãi, liên danh cùng Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Gia Thịnh, tham dự gói thầu “Sửa chữa công trình” thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông trên các đoạn Km34+300 - Km35+200; Km38 - Km39; Km47+500 - Km49+300; Km54+600 - Km55 và Km69+300 - Km69+650, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi, cũng do Sở Xây dựng Quảng Ngãi (cũ) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, liên danh nhà thầu này chỉ xếp hạng thứ 2 với giá dự thầu 11,016 tỷ đồng, cao hơn so với đơn vị trúng thầu là Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Ngãi (giá trúng thầu 10,842 tỷ đồng, theo Quyết định số KQ2500134520_2506180835).