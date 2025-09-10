Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Quảng Ngãi khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sau khi diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, tỉnh Quảng Ngãi đã khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội.

Tuệ Minh

Chiều ngày 10/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tham gia phiên trù bị đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 91.788 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

z6996999974090-311ff52b12840f6a736d9f08fb1de981.jpg
Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dự và theo dõi Đại hội phiên trù bị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Địa bàn 5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã thống nhất thông qua Nội quy, Quy chế và Chương trình Đại hội chính thức.

Đại hội đã Quyết định thành lập 16 Tổ đại biểu và địa điểm sinh hoạt của Tổ đại biểu tại Đại hội.

dh-2.jpg
Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết bầu cử, thông qua quyết định thành lập các tổ đại biểu.

Cũng trong chiều cùng ngày, Đại hội đã khai trương Trung tâm báo chí phục vụ cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, đưa tin về Đại hội.

Là một trong những địa phương tổ chức đại hội đảng bộ sớm nhất trong cả nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi có 115 phóng viên, biên tập viên thuộc 30 cơ quan truyền thông, báo chí tham dự, đưa tin.

z6997104489691-790852ed586d32f3512a7f170c79c8de.jpg
Trung tâm báo chí với đường truyền băng thông rộng và trang thiết bị hiện đại phục vụ Đại hội.

Trung tâm báo sẽ hoạt động xuyên suốt trong quá trình diễn ra Đại hội với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt nhất cho quá trình tác nghiệp của các phóng viên, biên tập viên.

Hình ảnh, video chất lượng cao về Đại hội sẽ liên tục được cập nhật theo thời gian thực thông qua tổ phục vụ để kịp thời cung cấp cho các phóng viên, biên tập viên.

Trước đó, vào sáng ngày 10/9/2025 lãnh đạo tỉnh và đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Được biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra từ ngày 10 - 12/9/2025, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Phiên khai mạc Đại hội chính thức diễn ra sáng 11/9 và bế mạc vào sáng 12/9, với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên toàn tỉnh, trong đó 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu chỉ định.

#Quảng Ngãi #trung tâm báo chí #Đại hội Đảng bộ tỉnh #khai trương trung tâm báo chí #đại hội đảng tỉnh 2025-2030 #cơ quan truyền thông Quảng Ngãi

Bài liên quan

Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 10 - 12/9

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mang phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Chiều 5/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là một trong những tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khá sớm so với các địa phương khác trong cả nước.

Xem chi tiết

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Sáng 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).
Xem chi tiết

Chính trị

Ông Nguyễn Văn Nên làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị điều động giữ nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 25/8, tại TP HCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới