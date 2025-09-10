Quảng Ngãi khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sau khi diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, tỉnh Quảng Ngãi đã khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội.

Chiều ngày 10/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tham gia phiên trù bị đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 91.788 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dự và theo dõi Đại hội phiên trù bị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Địa bàn 5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã thống nhất thông qua Nội quy, Quy chế và Chương trình Đại hội chính thức.

Đại hội đã Quyết định thành lập 16 Tổ đại biểu và địa điểm sinh hoạt của Tổ đại biểu tại Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết bầu cử, thông qua quyết định thành lập các tổ đại biểu.

Cũng trong chiều cùng ngày, Đại hội đã khai trương Trung tâm báo chí phục vụ cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, đưa tin về Đại hội.

Là một trong những địa phương tổ chức đại hội đảng bộ sớm nhất trong cả nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi có 115 phóng viên, biên tập viên thuộc 30 cơ quan truyền thông, báo chí tham dự, đưa tin.

Trung tâm báo chí với đường truyền băng thông rộng và trang thiết bị hiện đại phục vụ Đại hội.

Trung tâm báo sẽ hoạt động xuyên suốt trong quá trình diễn ra Đại hội với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt nhất cho quá trình tác nghiệp của các phóng viên, biên tập viên.

Hình ảnh, video chất lượng cao về Đại hội sẽ liên tục được cập nhật theo thời gian thực thông qua tổ phục vụ để kịp thời cung cấp cho các phóng viên, biên tập viên.

Trước đó, vào sáng ngày 10/9/2025 lãnh đạo tỉnh và đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Được biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra từ ngày 10 - 12/9/2025, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Phiên khai mạc Đại hội chính thức diễn ra sáng 11/9 và bế mạc vào sáng 12/9, với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên toàn tỉnh, trong đó 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu chỉ định.