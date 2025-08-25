Hà Nội

Chính trị

Ông Nguyễn Văn Nên làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị điều động giữ nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hải Ninh

Sáng 25/8, tại TP HCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

896.jpg
Ông Nguyễn Văn Nên.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Nên tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, quê quán xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy TP HCM (từ 7/2025); Bí thư Đảng ủy Quân sự TP HCM; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Văn Nên từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 100% (62/62 phiếu).

Ngày 30/6/2025, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

