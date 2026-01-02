Hà Nội

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung' trước ngày 15/1/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1/1/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Theo Lại Hoa/VOV

Công điện gửi Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà giúp người dân vùng thiên tai. (Ảnh minh họa: KT)

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà giúp người dân vùng thiên tai. (Ảnh minh họa: KT)

Tiếp theo Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại khu vực miền Trung, để bảo đảm hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch" theo đúng kế hoạch đã đề ra (trước ngày 15/1/2026), tạo điều kiện cho người dân sớm an cư, lạc nghiệp trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định sinh kế, thu nhập trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ tết" quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi cho người dân trước ngày 15/1/2026, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện "Chiến dịch" và chất lượng công trình. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, khả năng của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải báo cáo ngay với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chậm nhất trong ngày 3/1/2026 (trong đó nêu rõ nhu cầu hỗ trợ gì, số lượng bao nhiêu, địa chỉ cần hỗ trợ,…), tuyệt đối không được để chậm tiến độ thực hiện "Chiến dịch" vì bất kỳ lý do gì.

2. Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

3. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an chủ động điều động tối đa lực lượng có thể hỗ trợ các địa phương khẩn trương hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch Quang Trung" đúng tiến độ.

VOV
#Thủ tướng #xây dựng nhà #thiên tai #bão lũ #địa phương

