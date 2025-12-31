Ông Dương Trung Ý được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 31/12, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị đã ban hành quyết định về điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Dương Trung Ý giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thôi giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chỉ định ông Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Dương Trung Ý từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; Phó Giám đốc Học viện. Trước đó, ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.