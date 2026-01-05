Hải Phòng phê duyệt Chương trình Khoa học công nghệ Biển đến năm 2030

Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển KHCN biển tương đương với các khu vực hàng đầu tại Đông Nam Á.

UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt Chương trình Khoa học công nghệ Biển đến năm 2030. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa thành phố trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học biển hàng đầu Đông Nam Á, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế biển bền vững.

Ảnh minh họa.

Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc quản lý, khai thác tài nguyên và khẳng định vị thế của Hải Phòng trong chiến lược biển quốc gia.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình là phát triển và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý và khai thác bền vững tài nguyên biển; tạo nền tảng KHCN phục vụ phát triển nhanh các ngành kinh tế biển trọng điểm.

Hải Phòng không chỉ tập trung vào việc phục vụ các ngành kinh tế biển trọng điểm mà còn hướng tới tăng cường năng lực dự báo, giám sát thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo nội dung chương trình, Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển KHCN biển tương đương với các khu vực hàng đầu tại Đông Nam Á. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm khoa học biển hàng đầu cả nước, có vai trò dẫn dắt trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố đã đề ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể đến năm 2030. Trong đó, số nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp thành phố trong lĩnh vực biển phải chiếm 30% tổng số nhiệm vụ. Tương ứng, kinh phí chi cho hoạt động này từ ngân sách cũng chiếm tỷ lệ 30%. Thành phố đặt mục tiêu hình thành ít nhất 1 phòng thí nghiệm trọng điểm về biển và 1 trung tâm công nghệ sinh học biển, cùng với bộ cơ sở dữ liệu số về biển đồng bộ. Có ít nhất 60% kết quả KHCN cấp thành phố được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu; hình thành bộ cơ sở dữ liệu số về biển của thành phố.

Chương trình tập trung vào các nội dung chính như nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực biển; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực biển; tiềm lực KHCN biển; hợp tác trong nước và quốc tế về KHCN biển.

Theo đó, thành phố sẽ nghiên cứu quy hoạch không gian biển, giải pháp công nghệ xanh và xử lý ô nhiễm. Chú trọng xây dựng mô hình dự báo nước biển dâng và các giải pháp bảo tồn hệ sinh thái tại Cát Bà, Bạch Long Vỹ.

Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và IoT trong quản lý cảng biển. Nghiên cứu phát triển "Hành lang vận tải biển xanh" kết nối Hải Phòng với thế giới và triển khai điện khí hóa trang thiết bị cảng biển. Phát triển các sản phẩm du lịch đẳng cấp gắn với bảo tồn di sản.

Thành phố Hải Phòng sẽ ứng dụng công nghệ số để đánh giá sức tải môi trường tại các bãi biển và điểm tham quan; đưa Hải Phòng thành trung tâm sản xuất giống thủy sản miền Bắc. Nghiên cứu các đối tượng có giá trị cao như bào ngư chín lỗ, hải sâm và phát triển dược liệu từ sinh vật biển. Khảo sát tiềm năng điện gió ngoài khơi, năng lượng sóng và thủy triều. Tập trung vào các giải pháp điều trị bệnh nghề nghiệp cho lao động biển đảo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cư dân ven biển…

UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để triển khai Chương trình KHCN Biển đến năm 2030.