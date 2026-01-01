Hà Nội cấm tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà lãnh đạo các cấp với mọi hình thức.

Ngày 1/1/2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành văn bản số 01/UBND-TH về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 18/12/2025 của UBND TP về tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn thành phố.

Các địa phương, đơn vị bám sát các nội dung, yêu cầu, tiến độ để triển khai từng nhiệm vụ, công việc theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để mọi người dân Thủ đô đều có Tết vui tươi, đầm ấm, an lành, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện chu đáo việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết, ở vùng xa trung tâm thành phố. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động.

Các địa phương, đơn vị tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, Tết trồng cây, hoạt động chào mừng năm mới thiết thực, hiệu quả, phục vụ nhân dân và du khách gắn với các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, là điểm du lịch “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước trong năm 2026.

Các địa phương, đơn vị đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp ngay từ cấp xã, phường, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Duy trì và trang trí hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng trang trí, cung cấp điện, nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan các công viên, vườn hoa, tuyến phố, khu vực dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp”; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, sử dụng pháo trái phép gây mất an ninh, an toàn trong dịp Tết.

Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, tính nêu gương và những điều đảng viên không được làm, phòng chống lãng phí, tiêu cực; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà lãnh đạo các cấp với mọi hình thức. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động rà soát công việc trước khi nghỉ Tết, không để chậm tiến độ, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian nghỉ Tết, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện ứng trực, xử lý giải quyết công việc kịp thời, thông suốt...