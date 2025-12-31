Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 31/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã công bố Quyết định số 2839/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh.

Đồng thời, công bố Quyết định số 122/QĐ/ĐU ngày 31/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967; quê quán: tỉnh Ninh Bình. Trình độ: Thạc sĩ Luật, cử nhân lịch sử; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Lâm Thị Phương Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng…Bà Lâm Thị Phương Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh nhận thức rõ đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DLkhẳng định sẽ đồng hành cùng đội ngũ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch ở cả trong và ngoài nước… kiến tạo các giá trị mới của văn hóa và con người Việt Nam; phấn đấu xác lập những dấu mốc mới trong thể thao, phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần xã hội, để văn hóa ngày càng thực hiện tốt sứ mệnh dẫn dắt, soi đường, thực sự là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự chuyển mình và phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc và giàu bản sắc.