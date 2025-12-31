Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hải Ninh

Chiều 31/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã công bố Quyết định số 2839/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

555555.jpg
Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh.

Đồng thời, công bố Quyết định số 122/QĐ/ĐU ngày 31/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967; quê quán: tỉnh Ninh Bình. Trình độ: Thạc sĩ Luật, cử nhân lịch sử; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Lâm Thị Phương Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng…Bà Lâm Thị Phương Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh nhận thức rõ đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DLkhẳng định sẽ đồng hành cùng đội ngũ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch ở cả trong và ngoài nước… kiến tạo các giá trị mới của văn hóa và con người Việt Nam; phấn đấu xác lập những dấu mốc mới trong thể thao, phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần xã hội, để văn hóa ngày càng thực hiện tốt sứ mệnh dẫn dắt, soi đường, thực sự là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự chuyển mình và phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc và giàu bản sắc.

#Lâm Thị Phương Thanh #Thứ trưởng #Bộ Văn hóa #Văn hóa Việt Nam #Chính phủ #đảng

Bài liên quan

Chính trị

Trình Ban Bí thư việc sửa đổi tiền lương cán bộ cơ quan Đảng, Mặt trận

Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương trình Ban Bí thư ban hành văn bản về chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Ngày 31/12, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết luận nêu, tại phiên họp ngày 30/12/2025, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 12/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với những kiến nghị, đề xuất nêu trong Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 12/2025.

Xem chi tiết

Chính trị

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng 31/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 418 ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.