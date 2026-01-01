Quy định mới về tổ chức cơ quan chuyên môn và số lượng cấp phó tại địa phương

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xác định tổng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 370/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CI ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo nghị định, phạm vi áp dụng được xác định rõ đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh gồm sở và cơ quan tương đương sở; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã gồm phòng và cơ quan tương đương phòng.

Riêng việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND đặc khu trong trường hợp đặc thù sẽ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của UBND đặc khu.

Nghị định cũng nêu nguyên tắc chung về bố trí cấp phó: số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc không được vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp. Đối với các cơ quan cùng cấp, tổ chức không có đơn vị bên trong thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức có đơn vị bên trong.

Liên quan đến người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu sở, nghị định cho phép, tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, số lượng cấp phó có thể cao hơn quy định. Tuy nhiên, chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp có hiệu lực, số lượng cấp phó phải được điều chỉnh về đúng quy định.

Theo đó, Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở. Phó Giám đốc sở do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc sở, giúp việc theo phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và pháp luật. Phó Giám đốc sở không kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu đơn vị trực thuộc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Số lượng Phó Giám đốc Sở được bố trí bình quân là 3 người mỗi sở. Trường hợp hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc hợp nhất, sáp nhập các sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền, số lượng Phó Giám đốc sở được tăng thêm tương ứng theo quy định. Đối với các sở đặc thù không thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng Phó Giám đốc sở giữ nguyên theo mức bình quân.

Riêng thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ngoài số lượng Phó Giám đốc sở theo quy định chung, mỗi địa phương được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Căn cứ các tiêu chí, nguyên tắc nêu trong nghị định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xác định tổng số lượng cấp phó thuộc phạm vi quản lý và quyết định số lượng cụ thể của từng cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.