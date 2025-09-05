Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 10 - 12/9

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mang phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Tuệ Minh

Chiều 5/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là một trong những tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khá sớm so với các địa phương khác trong cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dận vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng thông tin tại buổi họp báo.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dận vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng thông tin tại buổi họp báo.

Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 10-12/9/2025. Phiên trù bị sẽ bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 10/9, sau đó phiên chính thức khai mạc vào lúc 7h30 ngày 11/9 và phiên bế mạc bắt đầu lúc 7h30 ngày 12/9.

Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó có 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu chỉ định.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I có chủ đề: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

1000021353.jpg
Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trước đó, ngày 28/8, tại Hà Nội, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo kết luận buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. Nhìn chung, công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và có chất lượng; các ý kiến tham gia đều được nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc, tối đa và chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần và đã được các cơ quan chức năng thẩm định theo đúng quy định của Đảng, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Nhìn chung, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ để tổ chức Đại hội.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dận vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng các cơ quan chuyên môn còn giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự cũng như tác nghiệp của phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí tại Đại hội.

Cán bộ công an Thanh Hóa hiến máu kịp thời cứu bệnh nhi nguy kịch.
#Đại hội Đảng bộ Quảng Ngãi 2025-2030 #tổ chức Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ngãi #Chương trình Đại hội Quảng Ngãi 2025-2030 #phương châm Đại hội Đảng Quảng Ngãi #các đại biểu dự Đại hội Quảng Ngãi #báo cáo chính trị Đại hội Quảng Ngãi

Bài liên quan

Xã hội

Học sinh vùng cao Quảng Ngãi nuôi heo đất giúp bạn mồ côi

Trường tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) phát động nuôi heo đất giúp các bạn mồ côi, hộ nghèo có bữa trưa miễn phí.

Sáng 5/9, Trường tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 trong không khí ấm áp, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Điểm đặc biệt trong lễ khai giảng năm nay là hoạt động phát động nuôi heo đất gây quỹ để nấu ăn trưa miễn phí và hỗ trợ học sinh nghèo, mồ côi không thuộc diện bán trú.

Xem chi tiết

Xã hội

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Đơn vị được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định 1499/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Xem chi tiết

Sống xanh

Sở NN&MT Quảng Ngãi báo cáo gì sau sự cố tại khu xử lý chất thải Ngọc Hồi?

Sự cố "thủng" ô chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi khiến hơn 2,1ha đất sản xuất của 8 hộ dân bị bồi lấp, nhiều ao cá, hoa màu hư hỏng nặng.

Ngày 12/8, sau sự cố "thủng" ô chôn lấp rác tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại lớn cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi (NN&MT) đã có báo cáo " triển khai công tác khắc phục" gửi UBND tỉnh. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến nguyên nhân gây nên sự cố.

Trước đó, phản ánh từ báo chí, ngày 31/7 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Theo đó, Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý sự cố cũng như các vi phạm (nếu có) trong quá trình triển khai dự án.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới