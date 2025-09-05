Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 10 - 12/9

Chiều 5/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là một trong những tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khá sớm so với các địa phương khác trong cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dận vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng thông tin tại buổi họp báo.

Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 10-12/9/2025. Phiên trù bị sẽ bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 10/9, sau đó phiên chính thức khai mạc vào lúc 7h30 ngày 11/9 và phiên bế mạc bắt đầu lúc 7h30 ngày 12/9.

Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó có 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu chỉ định.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I có chủ đề: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trước đó, ngày 28/8, tại Hà Nội, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo kết luận buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. Nhìn chung, công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và có chất lượng; các ý kiến tham gia đều được nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc, tối đa và chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần và đã được các cơ quan chức năng thẩm định theo đúng quy định của Đảng, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Nhìn chung, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ để tổ chức Đại hội.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dận vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng các cơ quan chuyên môn còn giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự cũng như tác nghiệp của phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí tại Đại hội.