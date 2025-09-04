Hà Nội

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo TTXVN

Sáng 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Nhìn chung, dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, khoa học, đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương; nội dung văn kiện đã quán triệt những tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Các Ủy viên Bộ Chính trị đều cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cho ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc để bổ sung, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, đồng thời định hướng về phương hướng hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, cơ chế hoạt động trong tổ chức bộ máy mới và đặt ra những yêu cầu chiến lược đối với Đảng bộ, đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trong giai đoạn mới, trong cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

tong-bi-thu-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân; tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo và tinh thần yêu nước của nhân dân, lan tỏa sức mạnh của Nhân dân, những giá trị tốt đẹp trong xã hội để phát triển đất nước.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế bảo đảm vận hành hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng theo mô hình mới đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở bảo đảm yêu cầu "mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ."

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác rộng rãi, hiệu quả với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở.

Đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong xã hội, chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội; khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới, sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tư nhân...

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ động đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, gắn kết "Ý Đảng" với "Lòng Dân."

Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

