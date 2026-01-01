MobiFone có quyền Tổng giám đốc mới

Ông Trần Đức Thành (sinh năm 1989) được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone từ ngày 1/1/2026.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố thông tin đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone và Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó tổng giám đốc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, kể từ ngày 1/1 (theo Quyết định của Bộ trưởng Công an).

Phó tổng giám đốc Trần Đức Thành (SN 1989, quê Hà Tĩnh) được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone từ ngày 1/1 đến khi kiện toàn Tổng giám đốc (thời hạn không quá 12 tháng).

Trước đó, ông Thành là Phó tổng giám đốc MobiFone từ tháng 8/2025, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Giải pháp số MobiFone.

Theo MobiFone, ông là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số. Ông đã đồng hành cùng MobiFone thực hiện nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia và nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Thành diễn ra ngày 31/12/2025.