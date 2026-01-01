Hà Nội

Chính trị

MobiFone có quyền Tổng giám đốc mới

Ông Trần Đức Thành (sinh năm 1989) được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone từ ngày 1/1/2026.

Thiên Tuấn

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố thông tin đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone và Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó tổng giám đốc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, kể từ ngày 1/1 (theo Quyết định của Bộ trưởng Công an).

anh-chup-man-hinh-2026-01-01-luc-161802.png

Phó tổng giám đốc Trần Đức Thành (SN 1989, quê Hà Tĩnh) được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone từ ngày 1/1 đến khi kiện toàn Tổng giám đốc (thời hạn không quá 12 tháng).

Trước đó, ông Thành là Phó tổng giám đốc MobiFone từ tháng 8/2025, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Giải pháp số MobiFone.

Theo MobiFone, ông là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số. Ông đã đồng hành cùng MobiFone thực hiện nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia và nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Thành diễn ra ngày 31/12/2025.

#Trần Đức Thành #mobifone #cán bộ #bổ nhiệm #lạo đạo #tổng giám đốc

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu tổ chức Tết Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ...

Để thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

le-hoi-tet-1-1673448992.jpg
Chính trị

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 31/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận vị trí công tác mới.

anh-chup-man-hinh-2025-12-31-luc-195436.png
Chính trị

Ông Dương Trung Ý được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Ông Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chiều 31/12, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị đã ban hành quyết định về điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tap-chi-cong-san-16082199.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Dương Trung Ý giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
