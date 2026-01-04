Chủ tịch nước gửi điện chia buồn về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Thụy Sĩ

Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Guy Parmelin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại bang Valais, Thụy Sĩ, vào đêm 31/12/2025.

Được tin vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại bang Valais, Thụy Sĩ vào đêm 31/12/2025 gây nhiều thiệt hại về người, ngày 3/1/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Người dân thắp nến tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ cháy quán bar Le Constellation. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát do vụ hỏa hoạn gây ra.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra ở quán bar Le Constellation, thị trấn Crans-Montana trong thời điểm có nhiều người tụ tập đón mừng thời khắc bước sang Năm mới. Chuông báo động ở nhà hàng vang lên vào khoảng 1h30 sáng giờ địa phương.

Theo thông báo chính thức, vụ việc thương tâm ở quán bar Le Constellation đã làm 40 người thiệt mạng và 119 người khác bị thương. Công tác nhận diện danh tính nạn nhân đang được tiến hành. Trong số hơn 100 người bị thương, phần lớn là người Thuỵ Sĩ, Italy, Pháp...