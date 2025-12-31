Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 31/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận vị trí công tác mới.

Theo Quyết định, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Hội nghị, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu và đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực sở trường cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư giao.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị tập thể lãnh đạo các đơn vị trong Văn phòng Trung ương Đảng đồng hành chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có trình độ Cử nhân lý luận chính trị; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học; Cử nhân khoa học ngành Tâm lý giáo dục.

Trước khi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (2/2025 -12/2025); Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV; là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV (từ 2/2025).