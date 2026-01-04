Tổng duyệt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đã tổng duyệt toàn bộ chương trình và kiểm tra kỹ lưỡng các nội dung: Không gian trưng bày về lịch sử hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam 80 năm và Không gian trải nghiệm số; trang trí sân khấu, nội dung và bố trí backdrop; kiểm tra các phân khu chỗ ngồi trong hội trường; công tác bố trí đón tiếp đại biểu; Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và các nghi thức khác sẽ diễn ra tại Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu làm Lễ Chào cờ tại buổi tổng duyệt.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tích cực, chủ động tiến hành công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm một cách tốt nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng rút kinh nghiệm tại chỗ và trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo đối với các đơn vị về công tác tổ chức, lễ tân, đón tiếp đại biểu, kịch bản chương trình Lễ kỷ niệm, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh, an toàn.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đồng thời ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị đối với tất cả nội dung, bảo đảm các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm diễn ra đúng kế hoạch và kịch bản, trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể vào đúng ngày 6/1/2026 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đây là lễ kỷ niệm cấp quốc gia, nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, chính trị to lớn của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946); khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam kể từ dấu mốc cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I; ghi nhận những đóng góp, thành tựu và bài học kinh nghiệm rút ra trong chặng đường 80 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa qua các giai đoạn cách mạng của dân tộc.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội và các cơ quan dân cử; phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.