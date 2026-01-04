Theo Nghị định, đối tượng áp dụng chính sách thu hút gồm: Đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức;

Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Học viên đào tạo tại các trường Quân đội, trường ngoài Quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Cá nhân, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định nêu rõ, việc thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phải tương xứng với đóng góp của cá nhân, thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm, công việc. Định kỳ hằng năm hoặc theo thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể, đề tài, đề án mà không phải chờ đến cuối năm để xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Trường hợp cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện hưởng nhiều chính sách, chế độ tại các quy định khác nhau thì được hưởng một chính sách, chế độ cao nhất. Chính sách phụ cấp tăng thêm quy định tại Nghị định này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các doanh nghiệp Quân đội được quyền quyết định áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định này cho phù hợp nhưng không thấp hơn các chính sách quy định tại Chương III Nghị định này. Chi phí của doanh nghiệp để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài quân sự, được tính vào giá thành sản phẩm, được loại trừ khi thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp theo quy định.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể:

Đối với sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng (bao gồm: mức lương theo cấp bậc quân hàm, chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương theo quy định của pháp luật) trong thời gian 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Các đối tượng khác được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 350% mức lương hiện hưởng (bao gồm: mức lương theo cấp bậc quân hàm, chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương theo quy định của pháp luật) trong thời gian 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Trường hợp được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm cao hơn gồm: Đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, Kiến trúc sư trưởng dự án bằng 500% mức lương hiện hưởng;

Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 450% mức lương hiện hưởng;

Đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 400% mức lương hiện hưởng;

Ngoài mức phụ cấp tăng thêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc để quyết định tăng thêm mức phụ cấp từ 50% đến 100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, đối tượng thuộc diện thu hút vào biên chế trong Quân đội và đối tượng trọng dụng nhân tài còn được thuê nhà ở công vụ với tiêu chuẩn và định mức ưu tiên cao hơn so với đối tượng cùng nhóm quy định tại Quyết định số 11/2024/QĐ-TTg ngày 24/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ.

Trường hợp chưa có nhà ở công vụ mà phải thuê nhà thì được hỗ trợ tiền thuê nhà để ở; căn cứ tình hình thực tế, cấp bậc, chức vụ, chức danh, thành tích, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định mức hỗ trợ đối với từng đối tượng cho phù hợp.

Được ưu tiên mua nhà ở, đất ở và được ưu tiên cao nhất trong nhóm cán bộ, công chức, viên chức được mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Được ưu tiên vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của Chính phủ.