Xã hội

Quân và dân Bắc Ninh trắng đêm đắp đê ngăn lũ

Hàng nghìn người dân ở Bắc Ninh đã tập trung cùng lực lượng quân đội, công an xếp từng bao cát, đất gia cố đê xuyên đêm.

Khánh Hoài
1.jpg
Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, nhiều khu vực phía ngoài đê của sông Cầu, sông Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập sâu trong nước, nước tràn qua đê.
2.jpg
Trước tình hình cấp bách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều, giữ ổn định đời sống nhân dân.
4.jpg
Tối 9/10, gần 700 cán bộ, chiến sĩ của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4, Trung đoàn 833, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12), phối hợp cùng dân quân tự vệ và nhân dân xã Tam Giang (Bắc Ninh) trắng đêm gia cố đê, ngăn nước lũ sông Cầu tràn qua tại thôn Vọng Nguyệt.
3.jpg
Nhân dân không kể già trẻ, phối hợp với các lực lượng cùng nhau khẩn trương đắp đê ngăn nước lũ.
5.jpg
Tại khu vực thôn Châu Lỗ, xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 và Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3- Tân Yên cùng nhân dân tiếp tục đắp đê chống tràn xuyên đêm.
6.jpg
Tại các đoạn đê xung yếu như Đại Hà, Phù Tài thuộc phường Vân Hà (giáp ranh với KCN Quang Châu, Bắc Ninh), lực lượng quân đội, công an và nhân dân cũng căng mình giữ đê.
7.jpg
8.jpg
9.jpg
Lực lượng chức năng cùng người dân Bắc Ninh xếp từng bao cát, đất gia cố đê suốt đêm không biết mệt mỏi để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
10.jpg
Ông Nguyễn Đại Lượng - Bí thư phường Vân Hà cho biết, địa phương đã huy động hơn 1.000 người, bao gồm người dân, cán bộ và lực lượng quân đội, tham gia công tác đắp đê Đại Hà tả sông Cầu tại tổ dân phố Hữu Nghị. Sự góp mặt kịp thời của hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan chính trị đã tăng cường đáng kể sức mạnh cho lực lượng tại chỗ.
11.jpg
Tuyến đê được gia cố lần này có chiều dài khoảng 1km và được đắp cao thêm từ 60-80cm. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về vật tư chống vỡ đê từ trước, công việc đã diễn ra nhanh chóng. Chỉ sau gần 3 giờ thi công khẩn trương, tuyến đê trọng yếu này đã được gia cố thành công, đảm bảo an toàn trước tình hình lũ.
Xã hội

Huy động quân đội hộ đê cứu dân ở Bắc Ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị hộ đê, cứu dân.

Hiện nay, mực nước trên sông Thương và sông Cầu đã vượt đỉnh lũ lịch sử, đe dọa an toàn hệ thống đê điều và gây ngập úng diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 8 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, tập trung tại các xã Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Quế Nham, Mỹ Thái, Tiên Lục… Tính đến 13h ngày 9/10, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo, xử lý các sự cố tràn đê do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra tại một số khu vực trên địa bàn.

Xã hội

Hàng trăm người khẩn trương khắc phục sạt trượt đê bối ở Bắc Ninh

Một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lớn kéo dài, sáng 7/10, một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m. Tuy nhiên, nhờ công tác tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn đê điều được triển khai thường xuyên, nghiêm túc nên sự cố được phát hiện kịp thời, không để xảy ra thiệt hại.

a1-888.jpg
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội, Công an, dân quân cùng người dân cùng nhau khắc phục đoạn đê bối bị sạt trượt đất.
