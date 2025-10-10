Quân và dân Bắc Ninh trắng đêm đắp đê ngăn lũ

Huy động quân đội hộ đê cứu dân ở Bắc Ninh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị hộ đê, cứu dân.
Hiện nay, mực nước trên sông Thương và sông Cầu đã vượt đỉnh lũ lịch sử, đe dọa an toàn hệ thống đê điều và gây ngập úng diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.
Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 8 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, tập trung tại các xã Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Quế Nham, Mỹ Thái, Tiên Lục… Tính đến 13h ngày 9/10, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo, xử lý các sự cố tràn đê do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra tại một số khu vực trên địa bàn.
Hàng trăm người khẩn trương khắc phục sạt trượt đê bối ở Bắc Ninh
Một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lớn kéo dài, sáng 7/10, một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m. Tuy nhiên, nhờ công tác tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn đê điều được triển khai thường xuyên, nghiêm túc nên sự cố được phát hiện kịp thời, không để xảy ra thiệt hại.
Đọc nhiều nhất
Một cán bộ an ninh cơ sở ở Bắc Ninh hy sinh khi ứng phó lũ lụt
Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) đột ngột qua đời khi đang làm nhiệm vụ tại tuyến đê xung yếu.
Công an Bắc Ninh vượt lũ giúp đỡ người dân
Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ngập lụt đến nơi an toàn.
Cục trưởng Phạm Đức Luận chỉ đạo Bắc Ninh tuần tra 24/24h, xử lý đê xung yếu
Theo Cục trưởng Phạm Đức Luận, lũ đang diễn biến phức tạp, Bắc Ninh cần huy động tối đa lực lượng tại chỗ, tuần tra canh gác 24/24h, xử lý các điểm xung yếu.
Bất ngờ nhận hơn 1 tỷ đồng, người đàn ông vội đến công an xã trình báo
Anh Đạt bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được khoản tiền 1,112 tỷ đồng. Anh Đạt đã chủ động đến Công an xã trình báo.
Huy động quân đội hộ đê cứu dân ở Bắc Ninh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị hộ đê, cứu dân.
Bắt 6 đối tượng cầm dao truy đuổi người đi đường ở Đà Nẵng
Nhóm đối tượng ở Đà Nẵng đi xe máy, dùng dao tự chế truy đuổi chém người đi đường gây thương tích.
Lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh chiều nay
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, nước lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay.
Nghệ An chi hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ nhà trường dạy học thêm
Trong năm học 2024 - 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định chi hơn 30,6 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động dạy thêm, học thêm.
Bắt 'bộ tứ' côn đồ dùng hung khí gây thương tích cho người dân
Bốn đối tượng nam giới sử dụng hung khí gây thương tích, khiến ông Hường phải khâu vết thương tại bệnh viện. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.
Nước sông dâng cao, Hà Nội di dời dân khỏi vùng ngập sâu
Người dân các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã, Thư Lâm (TP. Hà Nội) đang phải ứng phó với tình trạng nước ngập sâu.