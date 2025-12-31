Hải Phòng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030

Sáng 31/12, HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện các công việc cấp thiết phát sinh từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo luật định.

Kỳ họp thứ 33 HĐND thành phố Hải Phòng

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đã thảo luận và 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về: Quyết định giảm lãi suất cho vay từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Theo đó, cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Quý Tiệp, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu nêu rõ, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố, Kỳ họp đã thống nhất và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quan trọng. Kết quả này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận, phối hợp, đồng hành giữa HĐND và UBND thành phố trong việc quyết định các nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung triển khai.

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng cho biết, HĐND thành phố đã thông qua việc giảm lãi suất đối với các khoản vay từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nội dung này được xây dựng phù hợp với quy định của Thủ tướng Chính phủ về giảm lãi suất trong các chương trình tín dụng chính sách, qua đó khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của thành phố trong việc triển khai đồng bộ các chính sách an sinh - xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

HĐND thành phố Hải Phòng cũng đã xem xét, thông qua việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; qua đó khẳng định Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai điều chỉnh quy hoạch. Trong bối cảnh quỹ thời gian nghiên cứu rất ngắn, khối lượng công việc lớn và yêu cầu tiến độ cao, HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt, cũng như việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, mà còn hướng tới tái cấu trúc tổng thể mô hình quản trị đô thị, phân bố lại các nguồn lực phát triển và định vị lại vai trò, chức năng của thành phố trong hệ thống đô thị quốc gia.

Theo định hướng đó, quy hoạch đã chuyển từ mô hình “một trung tâm - hành lang ven biển” sang mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, đa hành lang động lực; thể hiện ở 4 định hướng phát triển cốt lõi, lấy dịch vụ cảng biển - logistics quốc tế làm trụ cột kết nối Hải Phòng với Đông Hải Dương. Đồng thời thúc đẩy công nghiệp xanh, thông minh, trong đó khu kinh tế chuyên biệt phía Tây được xác định là động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó là phát triển du lịch - dịch vụ sinh thái và hình thành Trung tâm chính trị - hành chính mới Bắc Sông Cấm theo mô hình đô thị đa chức năng, hiện đại. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để đẩy nhanh việc lập và điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành, kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật.

Với tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị cao, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch thành phố Hải Phòng vừa được HĐND thành phố thông qua; biến tầm nhìn chiến lược thành hành động cụ thể, kết quả thực chất, đưa Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng vai trò đầu tàu của vùng Bắc Bộ và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.