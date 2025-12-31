Truy tố loạt cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam VICEM

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.

Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy

Trong số 14 bị can, các bị can Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc Vicem; Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem và Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng bị truy tố tội danh này còn có Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem; Trần Bình Trọng, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; Nguyễn Lâm Cường, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; Đoàn Thị Mai Lan, cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; Nguyễn Bích Thủy, cựu Thành viên Hội đồng thành viên Vicem và Trịnh Công Loan, cựu Thành viên Hội đồng thành viên Vicem.

Các bị can Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban quản lý dự án Vicem, Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Đỗ Đình Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON; Nguyễn Thị Tuyết, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON; Nguyễn Thị Kim Dung, cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ Thuật – kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) là doanh nghiệp nhà nước, do vậy toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo toàn vốn nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, các bị can Lê Văn Chung, Chủ tịch HĐTV, Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc cùng với các bị can khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư; cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến Dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai dự án do không có hiệu quả.

Cụ thể, dự án khởi công ngày 6/5/2011 đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền là hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện Gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của Dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc và Dư Ngọc Long, Trưởng Ban Quản lý dự án đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu, Tổng Giám đốc Công ty ECON thoả thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu.

Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long đã chỉ đạo Nguyễn Thành Tâm, Phó phòng kế hoạch Ban Quản lý dự án Vicem chuyển tài liệu của hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu; Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty ECON tiếp nhận tài liệu của Công ty Vicem để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án.... đảm bảo sát với hồ sơ mời thầu để được trúng thầu.

Do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, Nguyễn Thành Tâm, Tổ trưởng và Hoàng Ngọc Hiếu, Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem đã đánh giá và thẩm định cho công ty ECON đủ điều kiện trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thoả thuận. Hành vi nêu trên của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Lê Văn Chung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT/HĐTV Vicem từ tháng 2/2006 đến tháng 5/2012 nên có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án.

Lê Văn Chung biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa nhiều bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và tạm giữ sổ tiết kiệm của một số cá nhân liên quan.